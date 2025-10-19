Ne maradj le! Meghosszabbították a határidőt a postai meghatalmazás megújítására

A 2017. július 24. előtt kiadott, visszavonásig érvényes postai meghatalmazások eredetileg az év végén lejártak volna. A Magyar Posta úgy döntött, hogy kitolja ezek meghosszabbítási határidejét, viszont így is arra kérnek mindenkit, hogy ne hagyják az ügyintézést az utolsó pillanatra.

Több mint fél évvel kitolták a postai meghatalmazások megújításának határidejét.

Fotó: Arsenie Krasnevsky / Forrás: Shutterstock

Mit kell tudni a postai meghatalmazások megújításáról?

Az új határidő 2026. szeptember 30., azaz csaknem egy évünk van még a meghatalmazások megújításra. Az online megújítás kényelmesebb lehetőséget kínál, hiszen otthonról, néhány kattintással intézhetjük el. Viszont a személyes ügyintézés is elérhető marad azok számára, akik inkább a postán tennék ezt meg.