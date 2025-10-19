2 órája
Ne maradj le! Meghosszabbították a határidőt a postai meghatalmazás megújítására
A Magyar Posta közleménye szerint az elmúlt két évben több mint negyedmillió meghatalmazást újítottak meg. Ennek ellenére kitolták a határidőt, szem előtt tartva az ügyfelek gyors és akadálymentes kiszolgálását.
A 2017. július 24. előtt kiadott, visszavonásig érvényes postai meghatalmazások eredetileg az év végén lejártak volna. A Magyar Posta úgy döntött, hogy kitolja ezek meghosszabbítási határidejét, viszont így is arra kérnek mindenkit, hogy ne hagyják az ügyintézést az utolsó pillanatra.
Mit kell tudni a postai meghatalmazások megújításáról?
Az új határidő 2026. szeptember 30., azaz csaknem egy évünk van még a meghatalmazások megújításra. Az online megújítás kényelmesebb lehetőséget kínál, hiszen otthonról, néhány kattintással intézhetjük el. Viszont a személyes ügyintézés is elérhető marad azok számára, akik inkább a postán tennék ezt meg.
A levélfeladás egy lutri - a posta se tudja, hol akadt el a küldemény
A Magyar Posta két egyszerű megoldást kínál a meghatalmazások megújítására:
- Online, az eMeghatalmazás szolgáltatással: előzetes ÉnPostám regisztrációt és hitelesítést követően néhány kattintással elvégezhető a teljes folyamat. Az online megújítás legnagyobb előnye, hogy a meghatalmazások a későbbiekben könnyedén, a Posta bevonása nélkül is kezelhetők.
- Személyesen, bármelyik postán: az ügyfelek a Posta honlapján elérhető nyomtatvány kitöltésével és leadásával is megújíthatják meghatalmazásaikat.
- írja hivatalos oldalán a Magyar Posta.
Mint már említettük, a Posta arra kér mindenkit, hogy lehetőleg ne hagyják a meghatalmazások megújítását az utolsó pillanatra, hanem a torlódások elkerülése érdekében inkább mihamarabb intézzék el ezt, akár online, akár személyesen.