Csak lassan!

2 órája

Ez vicc? Szlovákiában meghatározzák milyen gyorsan sétálhatsz a járdán

Címkék#séta#gyalogos#bírság#sebességkorlátozás#közlekedés#Szlovákia

Szlovákiában január 1-jétől különleges és meglehetősen szokatlan szabály lépne életbe. A gyalogosoknak sebességkorlátozást vezetnének be.

Bama.hu

Nem akármilyen törvénymódosítást fogadott el a pozsonyi parlament. A gyalogosokra vonatkozó sebességkorlátozás értelmében csak 6 km/h-nál kisebb sebességgel közlekedhetnek a sétálók a járdán. 

Sebességkorlátozást vezetnek be a gyalogosokra.
Sebességkorlátozást vezetnek be a gyalogosokra.
Fotó: Giorgio Rossi / Forrás:  Shutterstock

Az új törvénymódosítás értelmében a járdán mindenki csak lassan, egészen pontosan 6 km/h alatti sebességgel közlekedhetne, legyen szó sétáról, futásról, görkorcsolyázásról vagy rollerezésről. A hír sokak számára hihetetlennek tűnik. Gondoljunk csak bele, hogy a szakadó esőben, a busz után futva, a járdán csak araszolhatnánk, nehogy megszegjük a törvényt. 

A szlovákok is humorosan kezelik a sebességkorlátozást

A szabályozás humorosnak tűnik, és a helyi sajtó is élcelődik rajta. Az ellenzéki politikus, Juraj Krúpa Facebook-bejegyzést írt, aki viccelődve megjegyezte, hogy így a bűnözők is mindössze 6 km/órás sebességgel próbálhatnának elmenekülni a rendőrök elől.

Pécsi olvasónk, Szabó Dániel is viccesen kezeli a szlovák törvénymódosítást, aki gyakran utazik kirándulni a szomszédos országokba. Elmondása szerint csak azért fog jövőre ellátogatni Szlovákiába, hogy megnézze, vajon az új törvényt betartják-e a gyalogosok.

Remélem hazánkban nem terveznek hasonlót bevezetni. Sajnos néha előfordul, hogy sietnem kell valahova a városban, nem hiányzik, hogy lábbusszal való gyorshajtás miatt csekket kapjak.

- fogalmazott Szabó Dániel.

Mindenesetre, különleges látvány lesz a járdákon kialakuló dugók és a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek mellett felállított traffipaxok egyvelege.

 

