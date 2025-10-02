október 2., csütörtök

Fúzió

2 órája

Hivatalos! SIM-kártyát kell cserélned, ha ennél a szolgáltatónál vagy

Címkék#One Magyarország#SIM-kártya#kommunikáció#fúzió#szolgáltató#telefon

Egy korszak zárult le a magyarországi távközlésben, hiszen egy több évtizede ismert név tűnik el a piacról. Ez a változás pedig rengeteg felhasználó SIM-kártya cseréjével jár.

Bama.hu

Október 1-jén hivatalosan is lezárult a a 4iG Csoport távközlési cégeinek átalakulása. Ennek értelmében DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., az Invitech ICT Services Kft. és az AH Média Kereskedelmi Zrt. beolvadtak a One Magyarország Zrt.-be.

Az ügyfelek többségének SIM-kártya cserére kell készülniük.
Fotó: fizkes / Forrás:  Shutterstock

Milyen változásra számíthatnak a One Magyarország ügyfelei?

Az átalakulás nem csak formai, hanem valódi üzleti és működési egybeolvadás is. Ennek az a célja, hogy egy egységes márka alatt kínáljon szolgáltatásokat az ügyfeleknek, és így hatékonyabbá tegye a cég működését.

A fúzió során az eddigi előfizetőknek nem kell külön szerződést aláírniuk. Az összes DIGI, Invitech és AH Média által kötött szerződés automatikusan átkerül a One Magyarországhoz október 1-től.

Az egyik új kedvezmény, hogy a One Magyarország vezetékes hálózatán működő lakossági és kisvállalati ügyfelek október 1-től díjmentesen hívhatják egymást a cégcsoporton belül.

Mit kell tudni a SIM-kártya cseréről?

A jogi folyamatot technikai átállás is kíséri, ennek részeként azon lakossági ügyfelek esetében, akik a D Mobil (korábbi DIGIMobil) szolgáltatást veszik igénybe, hívószámuk megtartásával, SIM-kártya cserére lesz szükségük. A folyamatról és a szükséges teendőkről a vállalat október folyamán tájékoztatja az érintett ügyfeleket.

- írja az Origo.hu.

Azok az ügyfelek, akik televízió, internet és mobil előfizetéssel rendelkeznek, továbbra is használhatják ezeket a csomagokat. A későbbi változásokkal kapcsolatban fel tudják keresni a szolgáltató hivatalos weboldalát vagy ügyfélszolgálatát, ahol részletesen tájékoztatják őket a fúzió részleteiről.

 

