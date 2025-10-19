2 órája
Sima tok, az élő kövület: rég nem látott ritka halfajt fogtak ki a Drávából (FOTÓ!)
Horvát újságok beszámolói alapján a WWF Magyarország adott hírt az édesvízek biológiai sokféleségének szempontjából örömteli észlelésről. A Dráva Barcs alatti horvát szakaszán már-már kihaltnak hitt sima tok 35 kilós példánya került horogra.
Mint arról a WWF a közösségi oldaláb beszámolt, a sima tok vagy színtok vándorló halfaj, amely Fekete-tengerből vándorolt fel ívni a Dunába és mellékfolyóiba. Sokáig aztán az egész Duna-medencéből kipusztultként kezelték, hazánkból legutóbb 1989-ben észlelték a Dráván Heresznyénél, majd 2005-ben a Murán Muraszemenyénél. Ezért óriási a jelentősége annak, hogy ennek a ritka fajnak egy nagy méretű példánya került elő a napokban a Dráva horvát szakaszán Križnica-nál, Barcs közelében – írta a természetvédelmi szervezet.
A WWF örömtelinek nevezte, hogy ez az élő kövületként is számon tartott faj a mai napig megtalálható a Mura-Dráva-Duna Bioszféra-rezervátum területén, vélhetően ehhez hozzájárultak a szervezetnek az utóbbi időszakban ott végzett élőhely-helyreállító beavatkozásai. Várhatóan a további folyamatban levő és tervezett folyó-helyreállítások a sima tok mellett nem csak számos más faj fennmaradását biztosíthatják, de segítik a folyó mentén történő minden tevékenységet – írták.
A horvát újságok beszámolói szerint a most kifogott 35 kilós példányt mintegy 40 percnyi fárasztás után tudta partra terelni a szerencsés horgász.
Sima tok, az élő kövület
Az online enciklopédia vonatkozó szócikke szerint a sima tok elterjedési területe a Duna-medencéje (a Duna mohácsi szakaszától lefelé), ritkán előkerül a Tiszából és a Drávából is, emellett az Aral-tóban, a Kaszpi-tengerben és a Fekete-tengerben is élnek állományai.
A sima toknak 12-15 hátvértje van, az első hátvért a test legmagasabb pontja. A halnak 55-66 oldalvértje és 12-16 hasvértje is van. Teste feltűnően vaskos, zömök, orra rövid, kúposan tompuló, alsó ajka egységes, középen nem szakad meg. Kerekded keresztmetszetű bajuszszálai a belső oldalukon rojtozottak. A sima tok felül élőhelyétől függően hamuszürke, vörhenyesbarna vagy sötétbarna, oldalai világosabbak. A hasoldal és a vértek piszkosfehérek. Valamennyi úszója enyhén szürke árnyalatú, a hasúszók olykor sötét foltokkal. Testhossza ritkán elérheti a 200 centimétert. Testtömege általában 8-10 kilogramm, legfeljebb 40-50 kilogramm.
A szócikk szerint a sima toknak négy formája ismert: a Dunában, a Vaskapu-szoros (Románia) felett az édesvízi forma él, amely már nem vándorol a tengerbe, hanem a más folyók mellett Vágban, a Tiszában, a Marosban ívik. A három másik forma íváskor a tengerből úszik fel a folyókba. A Kaszpi-tenger körzetében ősszel (a teleléshez kapcsolódva a folyók mély, nyugodt mederrészeibe) vagy tavasszal vándorolnak fel. Valamennyi forma március–májusban ívik. A sima tok tápláléka a vízfenék talajában élő gerinctelen állatok (főként puhatestűek), valamint fenékhalak.