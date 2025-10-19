október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Örömhír

2 órája

Sima tok, az élő kövület: rég nem látott ritka halfajt fogtak ki a Drávából (FOTÓ!)

Címkék#halfaj#horgászat#pecázás

Horvát újságok beszámolói alapján a WWF Magyarország adott hírt az édesvízek biológiai sokféleségének szempontjából örömteli észlelésről. A Dráva Barcs alatti horvát szakaszán már-már kihaltnak hitt sima tok 35 kilós példánya került horogra.

Bama.hu

Mint arról a WWF a közösségi oldaláb beszámolt, a sima tok vagy színtok vándorló halfaj, amely Fekete-tengerből vándorolt fel ívni a Dunába és mellékfolyóiba. Sokáig aztán az egész Duna-medencéből kipusztultként kezelték, hazánkból legutóbb 1989-ben észlelték a Dráván Heresznyénél, majd 2005-ben a Murán Muraszemenyénél. Ezért óriási a jelentősége annak, hogy ennek a ritka fajnak egy nagy méretű példánya került elő a napokban a Dráva horvát szakaszán Križnica-nál, Barcs közelében – írta a természetvédelmi szervezet.

sima tok
Sima tok került horogra a Drávából- Fotó: WWF Magyarország

A WWF örömtelinek nevezte, hogy ez az élő kövületként is számon tartott faj a mai napig megtalálható a Mura-Dráva-Duna Bioszféra-rezervátum területén, vélhetően ehhez hozzájárultak a szervezetnek az utóbbi időszakban ott végzett élőhely-helyreállító beavatkozásai. Várhatóan a további folyamatban levő és tervezett folyó-helyreállítások a sima tok mellett nem csak számos más faj fennmaradását biztosíthatják, de segítik a folyó mentén történő minden tevékenységet – írták.

A horvát újságok beszámolói szerint a most kifogott 35 kilós példányt mintegy 40 percnyi fárasztás után tudta partra terelni a szerencsés horgász.

Sima tok, az élő kövület

Az online enciklopédia vonatkozó szócikke szerint a sima tok elterjedési területe a Duna-medencéje (a Duna mohácsi szakaszától lefelé), ritkán előkerül a Tiszából és a Drávából is, emellett az Aral-tóban, a Kaszpi-tengerben és a Fekete-tengerben is élnek állományai.

A sima toknak 12-15 hátvértje van, az első hátvért a test legmagasabb pontja. A halnak 55-66 oldalvértje és 12-16 hasvértje is van. Teste feltűnően vaskos, zömök, orra rövid, kúposan tompuló, alsó ajka egységes, középen nem szakad meg. Kerekded keresztmetszetű bajuszszálai a belső oldalukon rojtozottak. A sima tok felül élőhelyétől függően hamuszürke, vörhenyesbarna vagy sötétbarna, oldalai világosabbak. A hasoldal és a vértek piszkosfehérek. Valamennyi úszója enyhén szürke árnyalatú, a hasúszók olykor sötét foltokkal. Testhossza ritkán elérheti a 200 centimétert. Testtömege általában 8-10 kilogramm, legfeljebb 40-50 kilogramm.

A szócikk szerint a sima toknak négy formája ismert: a Dunában, a Vaskapu-szoros (Románia) felett az édesvízi forma él, amely már nem vándorol a tengerbe, hanem a más folyók mellett Vágban, a Tiszában, a Marosban ívik. A három másik forma íváskor a tengerből úszik fel a folyókba. A Kaszpi-tenger körzetében ősszel (a teleléshez kapcsolódva a folyók mély, nyugodt mederrészeibe) vagy tavasszal vándorolnak fel. Valamennyi forma március–májusban ívik. A sima tok tápláléka a vízfenék talajában élő gerinctelen állatok (főként puhatestűek), valamint fenékhalak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu