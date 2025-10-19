Sima tok, az élő kövület: rég nem látott ritka halfajt fogtak ki a Drávából (FOTÓ!)

Mint arról a WWF a közösségi oldaláb beszámolt, a sima tok vagy színtok vándorló halfaj, amely Fekete-tengerből vándorolt fel ívni a Dunába és mellékfolyóiba. Sokáig aztán az egész Duna-medencéből kipusztultként kezelték, hazánkból legutóbb 1989-ben észlelték a Dráván Heresznyénél, majd 2005-ben a Murán Muraszemenyénél. Ezért óriási a jelentősége annak, hogy ennek a ritka fajnak egy nagy méretű példánya került elő a napokban a Dráva horvát szakaszán Križnica-nál, Barcs közelében – írta a természetvédelmi szervezet.

Sima tok került horogra a Drávából- Fotó: WWF Magyarország

A WWF örömtelinek nevezte, hogy ez az élő kövületként is számon tartott faj a mai napig megtalálható a Mura-Dráva-Duna Bioszféra-rezervátum területén, vélhetően ehhez hozzájárultak a szervezetnek az utóbbi időszakban ott végzett élőhely-helyreállító beavatkozásai. Várhatóan a további folyamatban levő és tervezett folyó-helyreállítások a sima tok mellett nem csak számos más faj fennmaradását biztosíthatják, de segítik a folyó mentén történő minden tevékenységet – írták.