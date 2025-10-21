A sportfogadás mítosza: meg lehet élni ebből?

A legtöbb játékos szórakozásból fogad. Mindössze néhány száz vagy ezer forintot tesz fel egy-egy mérkőzésre, és ha nyer, örül, ha veszít, legyint. Mások viszont rendszeresen, tudatosan próbálnak előnyt kovácsolni a statisztikákból, a csapathírekből és a matematikai modellekből. Viszont van egy nagyon vékony határ a rendszeres sportfogadás és a függőség között.

A sportfogadás sokkal inkább hobbi, mint állás. Fotó: Dean Drobot / Forrás: Shutterstock

Meg lehet élni sportfogadásból?

A számok könyörtelenek. A statisztikák szerint a fogadók kevesebb mint 3–5 százaléka képes hosszú távon nyereséget elérni. Ennek oka pedig egyszerű. A bukmékerek minden eseménybe beépítik a saját hasznukat.

Ez azt jelenti, hogy az oddsok – azaz a nyereményszorzók – sosem tükrözik teljes pontossággal a valószínűségeket. A különbség mindig a szolgáltató profitja.

Ennek ellenére különböző matematikai képletekkel, valószínűségszámítással és a követett sportág részletes ismeretével vannak olyan fogadók, akik képesek megtalálni az értéket ezen a nehéz piacon is. Az ilyen játékosok képesek megélni a sportfogadásból, azonban a korábban említett 3-5%-os aránynál még kevesebben tudják hivatásszerűen kezelni a szerencsejátékot.

Hol rontja el az emberek többsége?

A fogadóknak nem a bukmékereket kell legyőzniük, hanem a saját telhetetlenségüket és csalódásaikat. A szerencsejáték érzelmi hullámvasút, hiszen még a legbiztosabb tippmix tippekben is benne van a bukás lehetősége. Egy nagy nyeremény hamis önbizalmat adhat, egy hosszú veszteségsorozat pedig dühöt és irracionális döntéseket szülhet.

Volt olyan, hogy egy hétvége alatt 200 ezer forintot nyertem. Azt hittem, hogy ez mindig így lesz. Egy hét múlva nemcsak ezt a 200 ezer forintot buktam el, hanem másik 350 ezret is, amivel megpróbáltam visszanyerni.

- mesélte egy olvasónk.

A Tippmixpro kifejezetten népszerű az online sportfogadók körében. Forrás: Szerencsejáték Zrt.

Amikor a függőség közbeszól

A fogadás nemcsak pénzről szól, hanem a dopaminlöketről is. Ez a jutalomhormon akkor szabadul fel, amikor izgalmat érzünk, például egy gólt várva vagy egy utolsó perces esemény kimenetelét figyelve. A szervezetünk megszokja ezt az érzést, és újra meg újra át akarja élni, függetlenül attól, hogy nyerünk vagy veszítünk.