Sokkoló: egy 25 éves férfi életét vesztette a brutális balesetben

A sofőr mellett utazó két férfi közül a 34 éves utas könnyebb sebesülésekkel megúszta a szerencsétlenséget, míg a 25 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A sofőrt súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

Fotó: Jure Divich / Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Súlyos sérülés és halál: hogy történt a tragikus baleset?

A horvát sajtó beszámolói szerint a gépkocsiban összesen hárman utaztak. A női sofőr a megengedett sebességhatárt túllépve haladt, majd elveszítette uralmát az autó felett. A jármű letért az útról, egy füves lejtőre sodródott, és az oldalára borult. A helyszínre perceken belül kiérkeztek a mentőegységek és a rendőrök.

A Kapronca-Körös Megyei Rendőr-főkapitányság helyszíni vizsgálata során 0,84 százalékos véralkoholszintet mértek a sofőrnél. A hatóságok vér- és vizeletmintát is vettek, hogy kizárják vagy megerősítsék az esetleges drogfogyasztást. A nő súlyos, de nem életveszélyes sérülésekkel került kórházba.

Baranyában sem sokkal jobb a helyzet

Vármegyénkben is megannyi ilyen és ehhez hasonló szerencsétlenség történik. Szeptemberben két hasonló esetről is írtunk, az egyiknél még a rendőrök sem hittek a szemüknek, mennyire ittas sofőrt állítottak meg Siófokon. A másik esetnél pedig egy ittas, 42 éves férfi elvesztette uralmát autója felett és többször is felborult Baranyában.