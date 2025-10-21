október 21., kedd

Ittasan vezetett?

2 órája

Sokkoló: egy 25 éves férfi életét vesztette a brutális balesetben

Címkék#halál#Horvátország#ittas sofőr#rendőrség#baleset

Súlyos közúti baleset történt Horvátországban, Szentgyörgyvár közelében, mindössze tizenöt kilométerre a magyar határtól. A rendőrség jelentése szerint a járművet vezető nő súlyos sérüléseket szenvedett, az egyik utasa pedig a helyszínen életét vesztette.

Bama.hu

A sofőr mellett utazó két férfi közül a 34 éves utas könnyebb sebesülésekkel megúszta a szerencsétlenséget, míg a 25 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A sofőr súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
A sofőrt súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
Fotó: Jure Divich / Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

Súlyos sérülés és halál: hogy történt a tragikus baleset?

A horvát sajtó beszámolói szerint a gépkocsiban összesen hárman utaztak. A női sofőr a megengedett sebességhatárt túllépve haladt, majd elveszítette uralmát az autó felett. A jármű letért az útról, egy füves lejtőre sodródott, és az oldalára borult. A helyszínre perceken belül kiérkeztek a mentőegységek és a rendőrök. 

A Kapronca-Körös Megyei Rendőr-főkapitányság helyszíni vizsgálata során 0,84 százalékos véralkoholszintet mértek a sofőrnél. A hatóságok vér- és vizeletmintát is vettek, hogy kizárják vagy megerősítsék az esetleges drogfogyasztást. A nő súlyos, de nem életveszélyes sérülésekkel került kórházba.

Baranyában sem sokkal jobb a helyzet

Vármegyénkben is megannyi ilyen és ehhez hasonló szerencsétlenség történik. Szeptemberben két hasonló esetről is írtunk, az egyiknél még a rendőrök sem hittek a szemüknek, mennyire ittas sofőrt állítottak meg Siófokon. A másik esetnél pedig egy ittas, 42 éves férfi elvesztette uralmát autója felett és többször is felborult Baranyában.

 

