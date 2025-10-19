Százötven éves Pécs patinás iskolája, a Zsolnay - Tortacsatával is ünnepeltek (GALÉRIA+VIDEÓ)

Azért ez már nem egy panelkonyha „betonfőzeléke", legényember módjára, olcsó lecsókolbásszal feldobva. Úgy néztek ki a versenyművek, hogy a jól nevelt földi halandó egy modern tárlaton érezhette magát, ahol a kiállított tárgyakat megfogni nem illik. Főleg nem megenni, bár végső soron mégis csak arra jöttek létre!

A vármegyeszékhely vendéglátóipari története szerencsére hosszú. Ráadásiul érdekes is. E témakörben tartott előadást Kehidai László, a dolgok titkainak tudója. Ő a kutatásai során a Zsolnay-gyár históriájával is részletesen foglalkozott, ezért az iskolai névadójával kapcsolatban jó „receptekkel" rendelkezik.

Bár a némafilmek hőskorának habostorta-dobálása nem számított versenyszámnak, a „tortacsata" nem maradt el. Az volt a kérdés, ki tud gyönyörűbb zamatbombákat elővarázsolni. Itt már nem holmi sütésről, díszítésről lehet szólni, ez már a szakma kiemelkedő bemutatójaként írható le, ahol diákok és gyakorlati oktatóik mérték össze tudásukat. Ezekhez képest egy sima, háziasszonyok által „összedobott" csokitorta már-már kimerítené a szakmai becsületsértés fogalmát.