Óriási újítás az OTP-nél - tudtad, hogy a SZÉP-kártyáddal már így is fizethetsz?

A bank közlése szerint az új, virtuális SZÉP-kártya minden erre jogosult ügyfél számára elérhető. Ezeket az új kártyákat hozzá lehet adni az okostelefonok digitális pénztárcájához (Google Wallet vagy Apple Wallet), és a fizetés a készülék terminálhoz érintésével történik, azaz nincs szükség többé a plasztikkártya elővételére.

A virtuális SZÉP-kártya iOS és Android eszközökön is elérhető.

Fotó: Mehes Daniel / Forrás: Shutterstock

Hogy történik a SZÉP-kártya digitalizációja?

Az OTP-nél bankszámlával rendelkezők és MobilBank felhasználók a „Kártyáim” menüpont alatt találják meg az új virtuális SZÉP-kártyájukat. Az iOS rendszerében egy gombnyomással elindítható a digitalizáció, Androidon pedig a MobilBankból másolandó át az adat a Google Walletbe.

Akik nem használják az OTP-t banki alapfunkcióként, azok az OTP SZÉP-kártya alkalmazásban, a „Kártyakezelés” menüpont alatt férnek hozzá a digitalizálható adatokhoz. Ezt néhány perc alatt átvihetik a Wallet alkalmazásba.

A legfrissebben elérhető adatok szerint 2025 júniusában a SZÉP-kártya-feltöltések összértéke 44,4 milliárd forintot tett ki, ami az előző év ugyanezen időszakánál 26,7 százalékkal volt magasabb. A kártyabirtokosok összesen mintegy 44,2 milliárd forintot fizettek SZÉP-kártyáikkal, ami közel 14 százalékos növekedés 2024 júniusához képest.

Az újítással a SZÉP-kártyásoknak elérhetővé vált az érintéses fizetés. Ehhez elég mindössze az okostelefonjukat, vagy okosórájukat a POS-terminálhoz tartani és már meg is történik a tranzakció. A SZÉP-kártya elfogadóhelyek listájáról részletesen az OTP Bank weboldalán tájékozódhat.