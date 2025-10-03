október 3., péntek

SZÉP-kártya tulajdonosok, figyelem!

Ne dőlj be! Hamis OTP Bank üzenetekkel próbálkoznak a csalók

Címkék#OTP Bank#SZÉP-kártya#e-mail#átverés#adathalászat#csalás

Az OTP Bank hivatalos oldalán közzétett üzenetben hívta fel a figyelmet egy újabb adathalász kísérletre. Ezúttal a csalók az ügyfelek SZÉP-kártya adatait próbálják megszerezni.

Bama.hu

Egyre több ügyfél kap olyan e-mailt, amelyben a csalók „SZÉP-kártya Cashback program” néven kínálnak nem létező pénzvisszatérítést, valójában azonban a kártyaadatokat akarják megszerezni. A pénzintézet kiemelte, hogy olyanok is megkapják ezeket az adathalász leveleket, akik nem is rendelkeznek SZÉP-kártyával.

A csalók pénzvisszatérítési ajánlattal szerzik meg a SZÉP-kártya adatait.
Fotó: Mehes Daniel / Forrás:  Shutterstock

Hogyan működik a SZÉP-kártya átverés?

A megtévesztő üzenetekben arról tájékoztatják a címzetteket, hogy 5%-os pénzvisszatérítést kaphatnak, ha regisztrálnak a programba. A levél egy linket is tartalmaz, amely azonban nem az OTP hivatalos felületére vezet, hanem egy adathalász oldalra. Itt a csalók a SZÉP-kártyához kapcsolódó adatokat és jelszavakat kérnek be.

Fontos információ, hogy az OTP Bank nem küldött ki ilyen e-mailt, nincs SZÉP-kártya CashBack programunk. Ez egy adathalász e-mail, amivel ügyfeleink kártyaadatait próbálják a csalók megszerezni.

- hívja fel a figyelmet hivatalos oldalán az OTP Bank.

Hogyan ismerjem fel a csaló levet és mit tehetek, ha rákattintottam a linkre?

Az adathalász leveleknél általában egy-egy árulkodó jelet észrevehetünk, amely arra utal, hogy nem hivatalos forrásból származik az ajánlat. Mindenképpen érdemes ilyenkor leellenőrizni a feladó e-mail címet, az apró logókat, valamint azt a linket is, amelyre a hivatkozás irányít minket. Amennyiben ezek nem felelnek meg az OTP Bank által korábban küldött üzeneteknek, semmiképp se nyissuk meg!

Amennyiben mégis rákattintottunk a linkre, azonnal vegyük fel a kapcsolatot az OTP Bank ügyfélszolgálatával és kérjük SZÉP-kártyánk tiltását. Emellett az ügyintézők tájékoztathatnak minket a további teendőinkről és a csalás részleteiről is.

 

