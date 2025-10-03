Irány Horvátország! Hosszú várakozás után végre megnyílik az M6-os utolsó szakasza

A legutóbbi információink szerint a forgalomba helyezést megelőző átadás-átvételi, valamint a műszaki ellenőrzéshez kapcsolódó procedúra zajlik szomszédunknál, azonban a horvát sajtó örömteli hírt közölt. Ezek szerint a sztrádanyitás ugyan csúszott a korábbi tervezethez képest, de október elején már használható lesz az újonnan elkészült szakasz is.

A horvátok ismertették a sztrádanyitás pontos időpontját.

Forrás: Magyar Építők

A magyarok készen állnak, a horvátokra kellett várnunk

Egyértelmű, hogy a labda a horvátoknál pattog, mivel az autópálya a horvát határhoz vezető szakasza már egy éve elkészült, így részünkről nincs akadálya a nyitásnak.

- fogalmazott lapunknak korábban Hargitai János országgyűlési képviselő.

Mint korábban már írtunk róla a Budapestről induló és Pélmonostoron, Eszéken, valamint Szarajevón keresztül az Adriai-tengerig futó autópálya horvátországi szakasza már korábban elkészült, az utolsó öt kilométert, amely Pélmonostortól a magyar határig húzódik, július végén fejezték be a horvátok.

Sztrádanyitás: a horvátok szerint már a napokban használható lesz az autópálya

A horvát sajtóban arról számoltak be, hogy az elkészült beruházás műszaki átadás-átvétele is megtörtént, így az ünnepélyes átadásra október 6-án, 13:30-kor számíthatunk.

Ezek szerint jövő hét hétfőn megnyílik az M6-os autópálya utolsó szakasza.

A szomszédunknál zajló munkálatok teljes összege közel 46 millió euró volt, amelyet teljes egészében az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) hiteléből fedeztek.

Hargitai János Facebook-oldalán számolt be a történelmi eseményről.

Amennyiben a későbbiekben a sztrádanyitással kapcsolatban újabb információk derülnek ki, azt különálló cikkben osztjuk meg olvasóinkkal.