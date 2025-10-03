1 órája
Irány Horvátország! Hosszú várakozás után végre megnyílik az M6-os utolsó szakasza
Régóta vártunk már rá, de végre közel a pillanat, hiszen október első felében megnyílhat a horvát autópálya-szakasz a magyar határnál. A sztrádanyitás néhány hetet késett, de a beruházás elkészülte új fejezetet indíthat a térség közlekedésében.
A legutóbbi információink szerint a forgalomba helyezést megelőző átadás-átvételi, valamint a műszaki ellenőrzéshez kapcsolódó procedúra zajlik szomszédunknál, azonban a horvát sajtó örömteli hírt közölt. Ezek szerint a sztrádanyitás ugyan csúszott a korábbi tervezethez képest, de október elején már használható lesz az újonnan elkészült szakasz is.
A magyarok készen állnak, a horvátokra kellett várnunk
Egyértelmű, hogy a labda a horvátoknál pattog, mivel az autópálya a horvát határhoz vezető szakasza már egy éve elkészült, így részünkről nincs akadálya a nyitásnak.
- fogalmazott lapunknak korábban Hargitai János országgyűlési képviselő.
Mint korábban már írtunk róla a Budapestről induló és Pélmonostoron, Eszéken, valamint Szarajevón keresztül az Adriai-tengerig futó autópálya horvátországi szakasza már korábban elkészült, az utolsó öt kilométert, amely Pélmonostortól a magyar határig húzódik, július végén fejezték be a horvátok.
Sztrádanyitás: a horvátok szerint már a napokban használható lesz az autópálya
A horvát sajtóban arról számoltak be, hogy az elkészült beruházás műszaki átadás-átvétele is megtörtént, így az ünnepélyes átadásra október 6-án, 13:30-kor számíthatunk.
Ezek szerint jövő hét hétfőn megnyílik az M6-os autópálya utolsó szakasza.
A szomszédunknál zajló munkálatok teljes összege közel 46 millió euró volt, amelyet teljes egészében az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) hiteléből fedeztek.
Hargitai János Facebook-oldalán számolt be a történelmi eseményről.
Amennyiben a későbbiekben a sztrádanyitással kapcsolatban újabb információk derülnek ki, azt különálló cikkben osztjuk meg olvasóinkkal.