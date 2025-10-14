Óriási leállás jön Baranyában - 46 település marad telefon, internet és tévé nélkül

A szolgáltató tájékoztatása szerint 2025. október 16. 00:00 és 05:00 között kell kimaradásokra számítani. A Telekom leállása alatt korszerűsítési munkálatokat végeznek, ezzel pedig a hálózatukat kívánják gyorsabbá és stabilabbá tenni.

46 baranyai települést érint a Telekom leállása.

Telekom leállás: Melyik baranyai településeken kell kimaradásra számítani?

A Telekom arra kéri ügyfeleit, amennyiben a jelzett időszakon túl továbbra is problémát tapasztalnak, próbálják meg újraindítani készülékeiket. Ha a fennakadások ez után sem szűnnek meg, akkor pedig keressék az ügyfélszolgálatot a 1414-es telefonszámon!