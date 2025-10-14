1 órája
Óriási leállás jön Baranyában - 46 település marad telefon, internet és tévé nélkül
A Magyar Telekom Nyrt. hálózatfejlesztési munkálatokat végez, így több baranyai településen ideiglenes szolgáltatás-kimaradásra kell számítani. A Telekom leállásáról hivatalos weboldalán tájékoztatta ügyfeleit.
A szolgáltató tájékoztatása szerint 2025. október 16. 00:00 és 05:00 között kell kimaradásokra számítani. A Telekom leállása alatt korszerűsítési munkálatokat végeznek, ezzel pedig a hálózatukat kívánják gyorsabbá és stabilabbá tenni.
Telekom leállás: Melyik baranyai településeken kell kimaradásra számítani?
A Telekom arra kéri ügyfeleit, amennyiben a jelzett időszakon túl továbbra is problémát tapasztalnak, próbálják meg újraindítani készülékeiket. Ha a fennakadások ez után sem szűnnek meg, akkor pedig keressék az ügyfélszolgálatot a 1414-es telefonszámon!
- Apátvarasd
- Aranyosgadány
- Baksa
- Berkesd
- Bisse
- Bogádmindszent
- Csarnóta
- Erdősmecske
- Görcsöny
- Gyód
- Hidas
- Kárász
- Keszü
- Kisdér
- Kisherend
- Komló
- Kozármisleny
- Köblény
- Lothárd
- Lovászhetény
- Mánfa
- Mecseknádasd
- Nagypall
- Óbánya
- Ócsárd
- Ófalu
- Ózdfalu
- Pécs (7621, 7622, 7624, 7630, 7631, 7632, 7633, 7634, 7635, 7636, 7691, 7693)
- Pécsudvard
- Pécsvárad
- Pellérd
- Peterd
- Pogány
- Regenye
- Szalánta
- Szalatnak
- Szemely
- Szilágy
- Szilvás
- Szőke
- Tengeri
- Téseny
- Túrony
- Újpetre
- Vokány
- Zengővárkony