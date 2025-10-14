október 14., kedd

Helén névnap

16°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Telekom leállás

1 órája

Óriási leállás jön Baranyában - 46 település marad telefon, internet és tévé nélkül

Címkék#Pécsvárad#Komló#Óbánya#Telekom#Kozármisleny

A Magyar Telekom Nyrt. hálózatfejlesztési munkálatokat végez, így több baranyai településen ideiglenes szolgáltatás-kimaradásra kell számítani. A Telekom leállásáról hivatalos weboldalán tájékoztatta ügyfeleit.

Bama.hu

A szolgáltató tájékoztatása szerint 2025. október 16. 00:00 és 05:00 között kell kimaradásokra számítani. A Telekom leállása alatt korszerűsítési munkálatokat végeznek, ezzel pedig a hálózatukat kívánják gyorsabbá és stabilabbá tenni. 

46 baranyai települést érint a Telekom leállása.
46 baranyai települést érint a Telekom leállása.
Fotó: SergeyVasilyev / Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

Telekom leállás: Melyik baranyai településeken kell kimaradásra számítani?

A Telekom arra kéri ügyfeleit, amennyiben a jelzett időszakon túl továbbra is problémát tapasztalnak, próbálják meg újraindítani készülékeiket. Ha a fennakadások ez után sem szűnnek meg, akkor pedig keressék az ügyfélszolgálatot a 1414-es telefonszámon!

  • Apátvarasd
  • Aranyosgadány 
  • Baksa
  • Berkesd
  • Bisse
  • Bogádmindszent
  • Csarnóta
  • Erdősmecske
  • Görcsöny
  • Gyód
  • Hidas
  • Kárász
  • Keszü
  • Kisdér
  • Kisherend
  • Komló
  • Kozármisleny
  • Köblény
  • Lothárd
  • Lovászhetény
  • Mánfa
  • Mecseknádasd
  • Nagypall
  • Óbánya
  • Ócsárd
  • Ófalu
  • Ózdfalu
  • Pécs (7621, 7622, 7624, 7630, 7631, 7632, 7633, 7634, 7635, 7636, 7691, 7693)
  • Pécsudvard
  • Pécsvárad
  • Pellérd
  • Peterd
  • Pogány
  • Regenye
  • Szalánta
  • Szalatnak
  • Szemely
  • Szilágy
  • Szilvás
  • Szőke
  • Tengeri
  • Téseny
  • Túrony
  • Újpetre
  • Vokány
  • Zengővárkony

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu