Férgek az ebédedben – lehet, hogy nem is tudsz róluk, miközben jóízűen falatozol

Egyre több videó kering az interneten, ahol a friss lazacfilében mocorgó férgeket találtak a vásárlók. A látvány sokkoló, de erre is van megoldás. Mutatjuk, hogyan kell feldolgozni a tenger gyümölcseit, hogy ártalmatlanítsuk ezeket a parazitákat.

Az egészséges táplálkozás hívei gyakran kiemelik, hogy a tenger gyümölcsei nemcsak különlegesek, de számos jótékony hatásuk is ismert. Fehérjében, omega-3 zsírsavakban és olyan vitaminokban gazdagok, amelyek nélkülözhetetlenek a szív, az agy és az immunrendszer megfelelő működéséhez. Az utóbbi időben azonban egy meglepő és kissé ijesztő jelenség borzolta a kedélyeket, hiszen különböző közösségi oldalakon olyan videók jelentek meg, amelyeken a vásárlók apró férgeket találtak a nyers lazacfilében.

Hogyan kerülnek a paraziták a népszerű alapanyagokba?

A vízi emlősök, azaz a fókák, bálnák és delfinek ürülékével kerülnek a férgek a vízbe, ahol lárvákká fejlődnek. Ezután az apró rákfélék és kisebb halak elfogyasztják őket, amelyeket aztán nagyobb halak, például lazacok, heringek, makrélák vagy tőkehalak zsákmányolnak el. Így kerülhetnek a paraziták abba a halhúsba, amely végül az emberek asztalán köt ki. 

Hogyan fogyasszuk a tenger gyümölcseit?

A legfontosabb ezeknél az élősködőknél, hogy nem kedvelik a magas hőmérsékletet. Így törekedjünk arra, hogy ételeinket alaposan megfőzzük vagy megsüssük, és csak utána fogyasszuk. A jó hír viszont az, hogy nemcsak a főzés pusztítja el őket, hanem a fagyasztás is. Az Európai Unió előírásai szerint a halat legalább –20 °C-on, minimum 24 órán át kell fagyasztani ahhoz, hogy a férgek és lárváik elpusztuljanak. 

Kell aggódnunk a nyers halak miatt?

Napjainkban egyre népszerűbbek a japán konyha fogásai. A sushi, sashimi vagy onigiri kedvelt választások a magyarok körében is. A különleges ételekben viszont sokszor találkozhatunk nyersen olyan halfélékkel, mint a lazac, a vajhal vagy az angolna. Ezek az ételek mindig rejtenek magukban kockázatot. Főként akkor, ha a hal nem ellenőrzött forrásból származik. Éppen ezért a nyers hal fogyasztása csak megbízható ázsiai éttermekben ajánlott, ahol garantáltan betartják a szigorú fagyasztási és higiéniai előírásokat. Ha saját magunk szeretnénk házilag elkészíteni ezeket a fogásokat, akkor mindenképpen érdemes meggyőződni a vásárlás előtt a hal eredetéről.

Összességében nem kell lemondanunk a tenger kincseinek vonzó finomságairól. 

Mindössze arra kell figyelnünk, hogy megbízható forrásból, minőségi alapanyagokat vásároljunk. Továbbá a megfelelő elkészítési móddal ezek a problémák kiküszöbölhetők. 

 

 

