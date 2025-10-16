2 órája
Népszerű fűszert hívnak vissza – a hatóság már lépett, sokan érintettek lehetnek!
Egy közkedvelt alapanyagot vontak ki a forgalomból. A termékvisszahívás részletei szerint az árucikk nem jelent egészségügyi kockázatot, de a hatóság szerint jobb, ha senki nem használja fel.
Termékvisszahívást adtak ki a népszerű oregánóra.
Forrás: Shutterstock
Fotó: Andrija Petrovic
A termékvisszahívás a morzsolt oregánó többféle kiszerelését is érint, amelyek 2026. július 31-ig lennének fogyaszthatók. Az érintett termékek Törökországból származnak, és Magyarországon a Böllér-Ker Kft. forgalmazta őket.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közleményében tudatta, hogy minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a kifogásolt termék ne maradjon forgalomban. A hatóság szakemberei folyamatosan ellenőrzik a visszahívás folyamatát, beleértve az érintett tételek begyűjtését, megsemmisítését és elszállítását is.
Termékvisszahívás: a problémás termék pontos adatai
- Termék megnevezése: Oregánó morzsolt
- Minőségmegőrzési idő: 2026.07.31.
- Többféle kiszerelés
- Származási ország: Törökország
- Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.
- Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló olívalevél jelenléte
Mindössze pár napja írtunk arról, hogy a korábbi évek uniós vizsgálatai is megállapították, hogy az oregánó Európa egyik leggyakrabban hamisított fűszere. A fogyasztóvédelem azt kéri a lakosságtól, hogy ellenőrizzék otthon a szóban forgó terméket, és amennyiben vásároltak korábban belőle, ne fogyasszák el!