Népszerű fűszert hívnak vissza – a hatóság már lépett, sokan érintettek lehetnek!

A termékvisszahívás a morzsolt oregánó többféle kiszerelését is érint, amelyek 2026. július 31-ig lennének fogyaszthatók. Az érintett termékek Törökországból származnak, és Magyarországon a Böllér-Ker Kft. forgalmazta őket.

A termékvisszahívás részleteiről hivatalos oldalán tájékoztatta a lakosságot az NKFH.

Forrás: NKFH

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közleményében tudatta, hogy minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a kifogásolt termék ne maradjon forgalomban. A hatóság szakemberei folyamatosan ellenőrzik a visszahívás folyamatát, beleértve az érintett tételek begyűjtését, megsemmisítését és elszállítását is.

Termékvisszahívás: a problémás termék pontos adatai

Termék megnevezése: Oregánó morzsolt

Oregánó morzsolt Minőségmegőrzési idő: 2026.07.31.

2026.07.31. Többféle kiszerelés

Származási ország: Törökország

Törökország Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.

Böllér-Ker Kft. Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló olívalevél jelenléte

Mindössze pár napja írtunk arról, hogy a korábbi évek uniós vizsgálatai is megállapították, hogy az oregánó Európa egyik leggyakrabban hamisított fűszere. A fogyasztóvédelem azt kéri a lakosságtól, hogy ellenőrizzék otthon a szóban forgó terméket, és amennyiben vásároltak korábban belőle, ne fogyasszák el!