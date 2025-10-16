október 16., csütörtök

1 órája

Népszerű fűszert hívnak vissza – a hatóság már lépett, sokan érintettek lehetnek!

Egy közkedvelt alapanyagot vontak ki a forgalomból. A termékvisszahívás részletei szerint az árucikk nem jelent egészségügyi kockázatot, de a hatóság szerint jobb, ha senki nem használja fel.

Bama.hu
Népszerű fűszert hívnak vissza – a hatóság már lépett, sokan érintettek lehetnek!

Termékvisszahívást adtak ki a népszerű oregánóra.

Forrás: Shutterstock

Fotó: Andrija Petrovic

A termékvisszahívás a morzsolt oregánó többféle kiszerelését is érint, amelyek 2026. július 31-ig lennének fogyaszthatók. Az érintett termékek Törökországból származnak, és Magyarországon a Böllér-Ker Kft. forgalmazta őket.

A termékvisszahívás részleteiről hivatalos oldalán tájékoztatta a lakosságot az NKFH.
A termékvisszahívás részleteiről hivatalos oldalán tájékoztatta a lakosságot az NKFH.
Forrás: NKFH

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közleményében tudatta, hogy minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a kifogásolt termék ne maradjon forgalomban. A hatóság szakemberei folyamatosan ellenőrzik a visszahívás folyamatát, beleértve az érintett tételek begyűjtését, megsemmisítését és elszállítását is.

Termékvisszahívás: a problémás termék pontos adatai

  • Termék megnevezése: Oregánó morzsolt
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.07.31.
  • Többféle kiszerelés
  • Származási ország: Törökország
  • Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.
  • Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló olívalevél jelenléte

Mindössze pár napja írtunk arról, hogy a korábbi évek uniós vizsgálatai is megállapították, hogy az oregánó Európa egyik leggyakrabban hamisított fűszere. A fogyasztóvédelem azt kéri a lakosságtól, hogy ellenőrizzék otthon a szóban forgó terméket, és amennyiben vásároltak korábban belőle, ne fogyasszák el!

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
