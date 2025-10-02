október 2., csütörtök

Petra névnap

Termékvisszahívás

1 órája

Semmiképp se fogyasszon belőle! Fémdarabokat találtak ebben a termékben

Címkék#NKFH#szennyezett#rák#termékvisszahívás#tenger gyümölcsei

A Fogyasztóvédelem azonnali intézkedéseket tett egy népszerű élelmiszerrel kapcsolatban, miután idegen anyagot találtak benne. A termékvisszahívás részleteiről hivatalos oldalukon tájékoztatták a lakosságot.

Bama.hu
Fotó: Nicoleta Ionescu

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett a bejelentés, miszerint egy Kínában előállított "folyami rákfarok" nevezetű termékben fémdarabokat azonosítottak. A termékvisszahívásban érintett árucikk egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is eljutott.

Forrás: NKFH

Termékvisszahívás: Pontosan melyik árucikkről van szó?

  • A termék megnevezése: Louisiana folyami rákfarok
  • Márka: Blue
  • Tételszám: TZO 24061
  • Minőségét megőrzi: 30/06/2026
  • Kiszerelés: 1 kg

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Fishmarket Kereskedőház Kft.) a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.

- írta az NKFH hivatalos weboldalán.

A Fogyasztóvédelem továbbá figyelemmel kíséri az érintett termékek visszahívásának folyamatát a begyűjtésétől a megsemmisítésig. Az NKFH továbbá kéri a fogyasztókat, amely amennyiben az érintett termékből vásároltak, semmiképp se fogyasszanak belőle.

 

