Semmiképp se fogyasszon belőle! Fémdarabokat találtak ebben a termékben

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett a bejelentés, miszerint egy Kínában előállított "folyami rákfarok" nevezetű termékben fémdarabokat azonosítottak. A termékvisszahívásban érintett árucikk egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is eljutott.

Termékvisszahívás: idegen anyaggal szennyezett a rákfarok.

Termékvisszahívás: Pontosan melyik árucikkről van szó?

A termék megnevezése: Louisiana folyami rákfarok

Louisiana folyami rákfarok Márka: Blue

Blue Tételszám: TZO 24061

TZO 24061 Minőségét megőrzi: 30/06/2026

30/06/2026 Kiszerelés: 1 kg

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Fishmarket Kereskedőház Kft.) a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.

- írta az NKFH hivatalos weboldalán.

A Fogyasztóvédelem továbbá figyelemmel kíséri az érintett termékek visszahívásának folyamatát a begyűjtésétől a megsemmisítésig. Az NKFH továbbá kéri a fogyasztókat, amely amennyiben az érintett termékből vásároltak, semmiképp se fogyasszanak belőle.