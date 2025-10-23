1 órája
Ne használd! Veszélyes anyagok oldódhatnak ki ebből a konyhai eszközből
A kifogásolt árucikk Németországból érkezett, és az MMXH Lakberendezési Kft. közvetítésével került forgalomba Magyarországon. A termékvisszahívás részleteiről hivatalos oldalán tájékoztatta a vásárlókat a fogyasztóvédelem.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) újabb termékvisszahívást adott ki. Ezúttal egy, Magyarországon is forgalomba került "Tengeres tematikájú tányéralátét" bizonyult egészségre ártalmasnak.
A termékvisszahívás részletei
- Megnevezés: Tengeres tematikájú tányéralátét
- Cikkszám: 38131030/02
- Visszahívás oka: Ftalát kioldódás, ami veszélyes lehet az egészségre
A termék azonosítását a csomagoláson szereplő cikkszám is segíti, ezért érdemes ellenőrizni, hogy a vásárolt darab érintett-e a visszahívásban.
Ez a termék azért veszélyes, mert a ftalátok olyan vegyületek, amelyeket a gyártás során a műanyagok rugalmasabbá és tartósabbá tételére használnak. A probléma az, hogy ezek az anyagok nem kötődnek erősen a műanyaghoz, így idővel kioldódhatnak belőle. Ez különösen veszélyes lehet, ha a termék élelmiszerrel érintkezik.
A ftalátok az emberi szervezetbe jutva felboríthatják a hormonháztartást, és hosszabb távon negatívan befolyásolhatják a termékenységet.
Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!
- hívja fel a vásárlók figyelmét a fogyasztóvédelem.