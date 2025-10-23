Ne használd! Veszélyes anyagok oldódhatnak ki ebből a konyhai eszközből

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) újabb termékvisszahívást adott ki. Ezúttal egy, Magyarországon is forgalomba került "Tengeres tematikájú tányéralátét" bizonyult egészségre ártalmasnak.

Termékvisszahívás: ftalát kioldódás veszélye miatt vonták ki a forgalomból a népszerű eszközt. Forrás: NKFH

A termékvisszahívás részletei

Megnevezés: Tengeres tematikájú tányéralátét

Tengeres tematikájú tányéralátét Cikkszám: 38131030/02

38131030/02 Visszahívás oka: Ftalát kioldódás, ami veszélyes lehet az egészségre

A termék azonosítását a csomagoláson szereplő cikkszám is segíti, ezért érdemes ellenőrizni, hogy a vásárolt darab érintett-e a visszahívásban.

Ez a termék azért veszélyes, mert a ftalátok olyan vegyületek, amelyeket a gyártás során a műanyagok rugalmasabbá és tartósabbá tételére használnak. A probléma az, hogy ezek az anyagok nem kötődnek erősen a műanyaghoz, így idővel kioldódhatnak belőle. Ez különösen veszélyes lehet, ha a termék élelmiszerrel érintkezik.

A ftalátok az emberi szervezetbe jutva felboríthatják a hormonháztartást, és hosszabb távon negatívan befolyásolhatják a termékenységet.

Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!

- hívja fel a vásárlók figyelmét a fogyasztóvédelem.