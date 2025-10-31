október 31., péntek

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett a jelzés. Egy közkedvelt konyhai eszköznél határérték feletti formaldehid-kioldódást mutattak ki. A fogyasztóvédelem termékvisszahívást rendelt el.

Semmiképp se használd! Veszélyes anyag oldódhat ki ebből a konyhai eszközből

A termékvisszahívás egy Kínában gyártott „Melamin tálca" nevezetű terméket érint, amely egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is eljutott, így a hazai vásárlók is vehettek belőle.

Termékvisszahívás: a termék a TEDi üzleteiben volt kapható.
Termékvisszahívás: a termék a TEDi üzleteiben volt kapható.
Forrás: NKFH

Termékvisszahívás: melyek a termék pontos adatai?

A problémás konyhai eszköz a TEDi GmbH & Co. KG német forgalmazón keresztül jutott el Magyarországra.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

  • A termékek megnevezése: Melamin tálca
  • Vonalkód: DNP 369 75980003431000000355 124
  • Német forgalmazó: TEDi GmbH & Co. KG
  • Hazai forgalmazó: TEDi Árukereskedelmi Kft. (1097. Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. II. em.)

Miért jelent problémát a formaldehid-kioldódás?

A formaldehid olyan vegyület, amely műanyag-gyanták, ragasztók előállításánál is nagy szerepet játszik, és az élelmiszerrel érintkező anyagokból kioldódhat. Ha az tálcák használata során a formaldehid az élelmiszerbe jut, az emelheti a különféle daganatos betegségek kockázatát.

Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!

- kéri a vásárlókat hivatalos oldalán az Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
