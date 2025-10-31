1 órája
Semmiképp se használd! Veszélyes anyag oldódhat ki ebből a konyhai eszközből
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett a jelzés. Egy közkedvelt konyhai eszköznél határérték feletti formaldehid-kioldódást mutattak ki. A fogyasztóvédelem termékvisszahívást rendelt el.
A termékvisszahívás egy Kínában gyártott „Melamin tálca" nevezetű terméket érint, amely egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is eljutott, így a hazai vásárlók is vehettek belőle.
Termékvisszahívás: melyek a termék pontos adatai?
A problémás konyhai eszköz a TEDi GmbH & Co. KG német forgalmazón keresztül jutott el Magyarországra.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
- A termékek megnevezése: Melamin tálca
- Vonalkód: DNP 369 75980003431000000355 124
- Német forgalmazó: TEDi GmbH & Co. KG
- Hazai forgalmazó: TEDi Árukereskedelmi Kft. (1097. Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. II. em.)
Miért jelent problémát a formaldehid-kioldódás?
A formaldehid olyan vegyület, amely műanyag-gyanták, ragasztók előállításánál is nagy szerepet játszik, és az élelmiszerrel érintkező anyagokból kioldódhat. Ha az tálcák használata során a formaldehid az élelmiszerbe jut, az emelheti a különféle daganatos betegségek kockázatát.
Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!
- kéri a vásárlókat hivatalos oldalán az Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.