Semmiképp se használd! Veszélyes anyag oldódhat ki ebből a konyhai eszközből

A termékvisszahívás egy Kínában gyártott „Melamin tálca" nevezetű terméket érint, amely egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is eljutott, így a hazai vásárlók is vehettek belőle.

Termékvisszahívás: a termék a TEDi üzleteiben volt kapható.

Forrás: NKFH

Termékvisszahívás: melyek a termék pontos adatai?

A problémás konyhai eszköz a TEDi GmbH & Co. KG német forgalmazón keresztül jutott el Magyarországra.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

A termékek megnevezése: Melamin tálca

Vonalkód: DNP 369 75980003431000000355 124

Német forgalmazó: TEDi GmbH & Co. KG

Hazai forgalmazó: TEDi Árukereskedelmi Kft. (1097. Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. II. em.)

Miért jelent problémát a formaldehid-kioldódás?

A formaldehid olyan vegyület, amely műanyag-gyanták, ragasztók előállításánál is nagy szerepet játszik, és az élelmiszerrel érintkező anyagokból kioldódhat. Ha az tálcák használata során a formaldehid az élelmiszerbe jut, az emelheti a különféle daganatos betegségek kockázatát.

Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!

- kéri a vásárlókat hivatalos oldalán az Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.