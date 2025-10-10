3 órája
Durva: kivonták a forgalomból a nagyon népszerű italt
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) értesült arról, hogy egy Argentínából származó yerba mate tea termékben határértéket meghaladó növényvédőszer-maradványokat mutattak ki. A termék egy cseh forgalmazón keresztül Magyarországra is eljutott, a Fogyasztóvédelem termékvisszahívást indított.
Termékvisszahívás: növényvédőszer az argentín teában
A yerba mate Dél-Amerikából származó ital, amelyet Argentínában, Uruguayban, Paraguayban és Brazíliában is napi szinten fogyasztanak. Fokozza az éberséget, segít a koncentrációban, de nem okoz olyan hirtelen energiacsúcsot, mint a kávé. Ideális választás sportolóknak és aktív életet élőknek, mivel hosszan tartó, kiegyensúlyozott energialöketet ad.
Az érintett termék adatai az alábbiak
- Termék: Yerba Mate Piporé Tradicional, 1kg
- Vonalkód: 7793750000019
- LOT: 0224
- Termékvisszahívás oka: határértéket meghaladó növényvédőszer tartalom
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, (Kamlesh Kft.) a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.
- írta hivatalos oldalán az NKFH.