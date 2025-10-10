Durva: kivonták a forgalomból a nagyon népszerű italt

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) értesült arról, hogy egy Argentínából származó yerba mate tea termékben határértéket meghaladó növényvédőszer-maradványokat mutattak ki. A termék egy cseh forgalmazón keresztül Magyarországra is eljutott, a Fogyasztóvédelem termékvisszahívást indított.

Termékvisszahívás: egy napjainkban roppant népszerű yerba mate teát vonták ki a forgalomból.

Fotó: Marcus Z-pics / Forrás: Shutterstock

Termékvisszahívás: növényvédőszer az argentín teában

A yerba mate Dél-Amerikából származó ital, amelyet Argentínában, Uruguayban, Paraguayban és Brazíliában is napi szinten fogyasztanak. Fokozza az éberséget, segít a koncentrációban, de nem okoz olyan hirtelen energiacsúcsot, mint a kávé. Ideális választás sportolóknak és aktív életet élőknek, mivel hosszan tartó, kiegyensúlyozott energialöketet ad.

Az érintett termék adatai az alábbiak

Termék: Yerba Mate Piporé Tradicional, 1kg

Yerba Mate Piporé Tradicional, 1kg Vonalkód: 7793750000019

7793750000019 LOT: 0224

0224 Termékvisszahívás oka: határértéket meghaladó növényvédőszer tartalom

A problémás termék.

Forrás: NKFH

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, (Kamlesh Kft.) a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.

- írta hivatalos oldalán az NKFH.