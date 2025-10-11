Trófeaszemle az Ormánság szívében: három vadásztársaság közös bemutatóját tartották Szaporcán

Mint arról a Drávamenti Szarvas Földtulajdonosi Vadásztársaság a közösségi oldalán beszámolt, a trófeaszemle keretében összesen 43 trófea került bemutatásra, amelyek közül 13 arany-, 9 ezüst- és 6 bronzérmes trófeát minősített a szakmai zsűri – így összesen 28 érmes agancsot láthatott a közönség. A három társaságnál az összesen elejtett gímszarvasbikák agancsainak átlagsúlya 10 kilogramm, ami továbbra is kiemelkedő eredménynek számít nem csak az Ormánság térségében - tették hozzá.

Trófeaszemle az Ormánságban. Fotó: Poth Sándor

A bejegyzés szerint a Baranya Vadászkürt Együttes tagjai nyitották meg a rendezvényt, közreműködésükkel emelve az ünnep fényét.

A poszt alapján a vendégeket Mészáros Kálmán, a három társaság elnöke, valamint Hohmann Endre, vadgazdálkodási és vadászati vezető köszöntötte. Mindketten hangsúlyozták a fenntartható vadgazdálkodás és a szakszerű vadásztatás fontosságát, kiemelve, hogy az elért eredmények mögött hosszú évek tudatos, közös munkája áll.

– „Nagy odafigyeléssel és sok munkával évről évre tudjuk tartani a trófeák átlagsúlyát. Most sem vagyunk 10 kilogramm alatt, amire igazán büszkék lehetünk” – idézte a vadásztársaság Facebook-oldala Mészáros Kálmánt, aki külön köszönetet mondott azoknak a vadászoknak és kisérő vadászoknak akiknek a trófeái a szemlén szerepeltek.

Trófeaszemle: a vadászat sikerei mindig a természet iránti tiszteleten és a közösség erején alapulnak

Hohmann Endre a tudósítás szerint kiemelte, hogy az eredmények a vadgazdálkodás, a mező és erdőgazdasági tevékenység koordinálása, valamint a tagság és a szakszemélyzet összehangolt, szorgalmas munkájának gyümölcsei. Mint mondta, a vadászat sikerei mindig a természet iránti tiszteleten és a közösség erején alapulnak.

Az eseményre Szerbiából a Vajdaságból érkezett vadász vendégeket is üdvözölhettek, akikkel a társaság képviselői korábban már találkoztak a Novi Sad-i vadászati kiállításon és vásáron, valamint korábbi vendégvadászataik alkalmával is. Most ismét ellátogattak Szaporcára, hogy közösen ünnepeljenek velünk és erősítsék a két ország vadászai közötti baráti kapcsolatokat.

A megnyitó beszédjének végén az elnök gratulált a trófeatulajdonosoknak, és reményét fejezte ki, hogy jövőre is hasonló eredményekkel és lelkesedéssel találkozhatnak ismét Szaporcán.

"A trófeaszemle méltó módon mutatta be az Ormánság gazdag vadállományát, a helyi vadászok szakmai elhivatottságát, valamint a térség természeti értékeinek megőrzéséért végzett kitartó munkát" - zárta bejegyését a Drávamenti Szarvas Földtulajdonosi Vadásztársaság.