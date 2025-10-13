október 13., hétfő

Van kiút

45 perce

Megdöbbentő: a világ felét érinti a probléma, de tehetünk ellene

Címkék#probléma#segítség#Fegyverneky Zsolt#szégyenérzet#túlsúlyosság

Október 11-én világszerte a túlsúlyosság elleni küzdelemre hívták fel a figyelmet. A túlsúly nem csupán esztétikai kérdés, hanem fizikai és lelki egészségünket is alapvetően befolyásoló tényező – vallja Fegyverneky Zsolt személyi edző és versenyevő, aki szerint a változás kulcsa a tudatosság és a fokozatosság.

Jusztin Levente

Világszerte közel kétmilliárd ember küzd túlsúllyal, és a probléma nem csupán a fejlett országokat érinti. A WHO adatai szerint a felnőttek több mint fele, a férfiak 60 százaléka számít túlsúlyosnak. Október 11-e, a túlsúlyosság elleni harc világnapja volt. Ez alkalomból érdemes elgondolkodnunk azon, mit tehetünk önmagunkért – hiszen ahogy Fegyverneky Zsolt fogalmaz, „a legtöbb esetben az ember tudna ellene mit tenni, ha jobban megválogatná, mi és hogyan kerül a tányérra.”

túlsúly elleni harc világnapja
A túlsúly elleni harc világnapja: lehet tenni ellene. Fotó: MW

Túlsúly: több a probléma, mint azt elsőre gondoljuk!

Az elhízás nem pusztán külsőség, hanem komoly egészségügyi kockázat: a 2-es típusú cukorbetegség, hormonális zavarok, keringési és ízületi problémák, sőt, lelki terhek kísérik. A személyi edző szerint ugyanakkor fontos megérteni, hogy a túlsúly gyakran egy hibás stresszkezelés következménye. „Kevesen híznak el kizárólag betegség miatt – a legtöbben életmódbeli okokból, helytelen szokások miatt kerülnek ebbe a helyzetbe.”

Fegyverneky Zsolt hangsúlyozza: a mai világban minden információ a rendelkezésünkre áll. „Tele van az internet életmód tanácsadókkal, dietetikusokkal, személyi edzőkkel – a segítség csak egy kattintásnyira van.” A tudás tehát elérhető, de az első lépést mindenkinek önmagának kell megtennie.

Az edző szerint a fogyás nem sprint, hanem maraton. A rossz szokások lecserélése időt és türelmet igényel: „Ne egyik napról a másikra akarjunk mindent megváltoztatni. Ha nassolnánk, válasszunk gyümölcsöt a feldolgozott édességek helyett – két banán mindig jobb, mint egy tábla csoki.” A végletek helyett az egyensúlyt kell megtalálni, hiszen a szélsőségek szinte mindig visszaeséshez vezetnek.

A tudatos táplálkozás után a mozgás beépítése a következő lépés. „Ha kell, kérjünk segítséget szakembertől – akár egy személyi edzőtől, akár dietetikustól –, de ne várjuk el, hogy egy hét alatt csodát tegyen. A testünk és a szokásaink átformálása fokozatos folyamat.” Az étrend-kiegészítők szerinte hasznos eszközök lehetnek, de nem helyettesítik a valódi, tápanyagban gazdag étkezést.

A lelkünk is sérül, muszáj támogatni azt

A túlsúly gyakran lelki gondokat is hoz magával. Az önbizalom csökkenése, a testképzavar, a szégyenérzet miatt sokan el sem mernek menni edzőterembe – pedig, ahogy Fegyverneky mondja, „ott mindenki magával van elfoglalva”. A támogatás, az empátia és a bátorítás ezért kulcsfontosságú. Ha környezetünkben valaki segítségre szorul, ne ítélkezzünk, hanem legyünk mellette: már az is nagy lépés, ha valaki felismeri, hogy változtatnia kell.

„A felgyorsult világ egyik legnagyobb hibája, hogy mindent azonnal akarunk – gyors ételeket, gyors megoldásokat, gyors eredményeket. De az egészséges test és lélek nem rendelhető házhoz” – figyelmeztet Fegyverneky. Az elhízás kezelhető, a változás lehetséges, de csak akkor, ha türelmesek vagyunk önmagunkkal.

 

