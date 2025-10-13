Megdöbbentő: a világ felét érinti a probléma, de tehetünk ellene

Világszerte közel kétmilliárd ember küzd túlsúllyal, és a probléma nem csupán a fejlett országokat érinti. A WHO adatai szerint a felnőttek több mint fele, a férfiak 60 százaléka számít túlsúlyosnak. Október 11-e, a túlsúlyosság elleni harc világnapja volt. Ez alkalomból érdemes elgondolkodnunk azon, mit tehetünk önmagunkért – hiszen ahogy Fegyverneky Zsolt fogalmaz, „a legtöbb esetben az ember tudna ellene mit tenni, ha jobban megválogatná, mi és hogyan kerül a tányérra.”

A túlsúly elleni harc világnapja: lehet tenni ellene. Fotó: MW

Túlsúly: több a probléma, mint azt elsőre gondoljuk!

Az elhízás nem pusztán külsőség, hanem komoly egészségügyi kockázat: a 2-es típusú cukorbetegség, hormonális zavarok, keringési és ízületi problémák, sőt, lelki terhek kísérik. A személyi edző szerint ugyanakkor fontos megérteni, hogy a túlsúly gyakran egy hibás stresszkezelés következménye. „Kevesen híznak el kizárólag betegség miatt – a legtöbben életmódbeli okokból, helytelen szokások miatt kerülnek ebbe a helyzetbe.”

Fegyverneky Zsolt hangsúlyozza: a mai világban minden információ a rendelkezésünkre áll. „Tele van az internet életmód tanácsadókkal, dietetikusokkal, személyi edzőkkel – a segítség csak egy kattintásnyira van.” A tudás tehát elérhető, de az első lépést mindenkinek önmagának kell megtennie.

Az edző szerint a fogyás nem sprint, hanem maraton. A rossz szokások lecserélése időt és türelmet igényel: „Ne egyik napról a másikra akarjunk mindent megváltoztatni. Ha nassolnánk, válasszunk gyümölcsöt a feldolgozott édességek helyett – két banán mindig jobb, mint egy tábla csoki.” A végletek helyett az egyensúlyt kell megtalálni, hiszen a szélsőségek szinte mindig visszaeséshez vezetnek.

A tudatos táplálkozás után a mozgás beépítése a következő lépés. „Ha kell, kérjünk segítséget szakembertől – akár egy személyi edzőtől, akár dietetikustól –, de ne várjuk el, hogy egy hét alatt csodát tegyen. A testünk és a szokásaink átformálása fokozatos folyamat.” Az étrend-kiegészítők szerinte hasznos eszközök lehetnek, de nem helyettesítik a valódi, tápanyagban gazdag étkezést.