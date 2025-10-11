Ez volt az utolsó menü a végleg bezárt, legendás baranyai csárdában

Aki ott volt, sosem felejti el. A Duna partján, a szekcsői fák árnyékában még egyszer megtelt a parkoló, rotyogott a halászlé, és szólt a nevetés – de már mindenki tudta: ez az utolsó. A Duna Csárda, amely 1963 óta írta a baranyai vendéglátás történetét, szeptember végén végleg bezárt.

Nem maradt el a halászlé sem. (A kép illusztráció)

Így nézett ki az utolsó menü

Amint a csárda közösségi oldaláról megtudtuk, a levesek közül választhattunk a szekcsői pontyhalászlé gyufatésztával, a gazdagon elkészített falusi húsleves, vagy a tejszínes-tárkonyos szárnyas raguleves közül. Főételek tekintetében kínálatukban szerepelt a harcsapörkölt túrós csuszával, a pacalpörkölt sós burgonyával, a rántott sertéskaraj, a cigánypecsenye, a rántott pontypatkó, valamint a szicíliai csirkemell. Köretként fűszeres steak burgonyát vagy párolt rizst kínáltak. Saláták közül választhattuk a káposztasalátát vagy a majonézes kukoricasalátát. Desszerttel zárult a menü.

Amint korábban is megírtuk, 1963-ban nyílt dunaszekcsői halászcsárda az 1980-as években Baranya egyik legnépszerűbb éttermévé vált, gyakran teltházzal, turisták és buszos csoportok kedvelt megállóhelye lett. A sajtó is rendszeresen foglalkozott vele, kiemelve a folyamatos bővítést és korszerűsítést. Egy halászlé ára akkoriban 40 forint 70 fillér volt, ami olcsóbb volt a környék átlagánál.