1 órája
Ez volt az utolsó menü a végleg bezárt, legendás baranyai csárdában
Amint arról beszámoltunk, szeptember végén végleg bezárt a dunaszekcsői Duna Csárda. Sok egykori vendég búcsúzott a közösségi médiában is, ahol szintén jelen volt az étterem. Megtudtuk, mi volt az utolsó svédasztalos menü a csárdában.
Aki ott volt, sosem felejti el. A Duna partján, a szekcsői fák árnyékában még egyszer megtelt a parkoló, rotyogott a halászlé, és szólt a nevetés – de már mindenki tudta: ez az utolsó. A Duna Csárda, amely 1963 óta írta a baranyai vendéglátás történetét, szeptember végén végleg bezárt.
Így nézett ki az utolsó menü
Amint a csárda közösségi oldaláról megtudtuk, a levesek közül választhattunk a szekcsői pontyhalászlé gyufatésztával, a gazdagon elkészített falusi húsleves, vagy a tejszínes-tárkonyos szárnyas raguleves közül. Főételek tekintetében kínálatukban szerepelt a harcsapörkölt túrós csuszával, a pacalpörkölt sós burgonyával, a rántott sertéskaraj, a cigánypecsenye, a rántott pontypatkó, valamint a szicíliai csirkemell. Köretként fűszeres steak burgonyát vagy párolt rizst kínáltak. Saláták közül választhattuk a káposztasalátát vagy a majonézes kukoricasalátát. Desszerttel zárult a menü.
Amint korábban is megírtuk, 1963-ban nyílt dunaszekcsői halászcsárda az 1980-as években Baranya egyik legnépszerűbb éttermévé vált, gyakran teltházzal, turisták és buszos csoportok kedvelt megállóhelye lett. A sajtó is rendszeresen foglalkozott vele, kiemelve a folyamatos bővítést és korszerűsítést. Egy halászlé ára akkoriban 40 forint 70 fillér volt, ami olcsóbb volt a környék átlagánál.
