Megannyi emlékkép és örömteli pillanatok: ilyen volt a pécsi vidámpark (VIDEÓ)

1961-ben kezdte meg működését a pécsi vidámpark, amely egészen 2011-ig szolgálta ki a látogatókat – rengeteg felejthetetlen pillanat, amely mára már csak a fotókon és történeteken keresztül elevenedik meg.

A pécsi vidámpark márcsak fotókon és videókon keresztül elevenedik meg.

Fotó: Laufer László

A pécsi vidámpark emléke olvasóinkban is ott él

A közelmúltban olvasóinkat arról kérdeztük, hogy hiányzik-e nekik a pécsi vidámpark és bizony rengeteg komment érkezett a bejegyzésünk alá. Közös családi programokról, felejthetetlen élményekről számoltak be.

Nagyon... gyerekként a kedvenc szórakozási helyünk volt a családdal! Szívesen megmutattam volna a gyermekemnek is!

– írta Judit, aki nincs egyedül véleményével, sokak szerint most is szükség lenne egy hasonló vidámparkra Pécsen.

Szerencsére az unokáimat még el tudtam vinni párszor, nagyon élvezték! Nagyon jól élmény volt nekik a kisvasúttal együtt! Kár, hogy csak emlék már!

– osztotta meg gondolatait Ilona.

Akadnak olyanok is, akik szerint már idejétmúlt elképzelés egy vidámpark, a Mecsextrém Park tökéletesen kiszolgálja az igényeket.

Nosztalgiázzunk

A Régi Pécs nevű Facebook-csoportba került fel egy videó, amely felidézheti az emlékeket a pécsi vidámparkról, valamint egy galériával is készültünk.