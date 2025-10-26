Alkotás, kirándulás, élmény – őszi tábort szervez a Vidéken Jó! Alapítvány

A Vidéken Jó! Alapítvány idén is különleges programmal készül az őszi szünetre: október 27. és 29. között a Szaporcai Cifraházban szerveznek tábort, ahol a gyerekek kreatív foglalkozások, kirándulások és élményalapú tanulás során tölthetik aktívan a szünidőt.

Természetközeli programokkal vár a Vidéken Jó! Alapítvány

A szervezők célja, hogy a gyerekek ne csak jól érezzék magukat, hanem fejlődjenek is – legyen szó kézügyességről, természetszeretetről vagy közösségi élményekről. A tábor naponta is látogatható, tehát akár egy-egy programra is lehet csatlakozni, sőt a szülőket is szívesen látják, ha ők is szeretnének egy kicsit kikapcsolódni az őszi tájban.

– Idén hosszúra nyúlt az őszi szünet, ezért úgy gondoltuk, hasznos lehet a gyerekeknek és a szüleiknek is egy kis kikapcsolódás, alkotás, mozgás és tanulás a természetben – ismertette az alapítvány.

A három nap programja a Vidéken Jó! Alapítvány szervezésében

Október 27., hétfő – Pólófestés helyben talált motívumokkal (textilfilccel és spray-vel)

Október 28., kedd – Látogatás a Pipi-Tér farm alapú oktatási helyszínen, betekintés a háztáji állattartás világába, majd kirándulás a falu melletti kiserdőbe, ahol terményeket, leveleket, magokat és botokat gyűjtenek a résztvevők

Október 29., szerda – Kreatív nap meggymaggal: a gyerekek maroklabdát, párnát vagy akár ékszereket is készíthetnek

A táborba 5–11 éves korosztályt várnak, de a szervezők nyitottak: szívesen fogadnak kicsit fiatalabb vagy idősebb gyerekeket, illetve családokat is. A napközis jellegű program reggel 8 és délután 4 között zajlik, a gyerekek pedig minden nap végén hazavihetik az elkészült alkotásaikat. A részvétel rugalmas – egy, kettő vagy akár mindhárom napra is lehet jelentkezni.