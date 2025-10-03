Baranya legnagyobb felhajtása készül, indul a Villányi Vörösbor Fesztivál – itt minden részletet megtudhat

Idén október 3-5. között rendezi meg az önkormányzat a Béni Production szervezőirodával közösen az idei Villányi Vörösbor Fesztivált. A programok a Rendezvénytéren, a Fő téren, a Diófás téren és a Baross Gábor utcán, a történelmi pincesoron zajlanak. A korábbi évekhez hasonlóan most is lesz kézművesvásár, gasztrosétány, illetve borudvar a helyi termelők kitelepülésével.

Hatalmas sokadalom és minőségi programok özöne, ez a Villányi Vörösbor Fesztivál

Fotó: MW / Forrás: MW

A fesztivál első napján, pénteken 13 órától a Diófás téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranyai szervezete vadfőző versenyt rendez, és az elkészült ételekből kóstolót is kínál az érdeklődőknek. Az eredményhirdetést követően a Rendezvénytéren hagyományosan a borrendi megnyitóval veszi kezdetét a háromnapos Vörösbor Fesztivál. A megnyitó után fellép a Villányi Kikerics Óvoda német nemzetiségi tánccsoportja, majd az esti koncertek következnek: 19 órától a Don’t Stop the Queen tribute zenekar, 20 órától a Bagossy Brothers Company, 21:30-tól pedig Desh. A késő esti bulizenét DJ Pepe szolgáltatja. A Fő téren felállított REDy színpadon 21:30-tól Sipos F. Tamás, majd utána DJ party szórakoztatja a közönséget.

A fesztivál fő napján, szombaton este 20 órától a Rendezvénytér fő fellépője a Kowalsky meg a Vega lesz, előtte pedig a fiatalokból álló Street Sixteen zenekar lép színpadra. Már délután érdemes Villányba menni, hiszen 14 órakor kezdődik a látványos szüreti felvonulás a pincesoron, azt követően pedig folyamatosak lesznek a programok. A Rendezvénytéren 15 órától a Bartók Béla Férfikar fellépése, majd Lőrincz Sára népdalének-előadása következik. Az ünnepélyes hordócsapolás 15:30-kor kezdődik. Ezután ajánlott átsétálni a Fő térre, ahol a színpadon egymást váltják a környékbeli települések kulturális csoportjai, 18:30-tól pedig Nótár Mary ad koncertet.

A Rendezvénytéren a Kowalsky meg a Vega után a Bohemian Brass Band, majd 22 órától a Kozmix együttes szórakoztatja a közönséget. 23:30-kor tűzijáték kezdődik, éjfélkor pedig utcabál veszi kezdetét.

A hagyományokhoz hűen a fesztiválozók több kísérőprogram közül is válogathatnak. Pénteken és szombaton 10 és 17 óra között a Teleki Szakképző Tanpincében megtekinthetők az országos Bor–Virág virágkötészeti verseny pályamunkái. Pénteken 17 órakor, szombaton pedig 11, 13 és 15 órakor vezetett pinceséta indul a Csányi Pincészetben (regisztráció szükséges: [email protected]). Szombaton 15 órától a Diófás téren Jeszenszky József szimultán sakkal várja az érdeklődőket. A pincesoron 15:30-tól a Bohemian Brass Band, 16:30-tól pedig a Villányi Fúvószenekar játszik. 17:30-tól látványos hordógurító verseny kezdődik, amelyre regisztrálni lehet a [email protected] e-mail címen, de a helyszínen is van lehetőség jelentkezni. A legügyesebbek borcsomagokat nyerhetnek, a fődíj pedig egy éjszaka két fő részére a Viale Boutique Hotel Villányban.