1 órája
Baranya legnagyobb felhajtása készül, indul a Villányi Vörösbor Fesztivál – itt minden részletet megtudhat
Baranya vármegye, de az egész ország egyik legnagyobb és legnépszerűbb rendezvényévé nőtte ki magát a Villányi Vörösbor Fesztivál. Háromnapos ünnepként izgalmas és látványos programok egész sorát kínálja látogatóinak a Villányi Vörösbor Fesztivál.
Idén október 3-5. között rendezi meg az önkormányzat a Béni Production szervezőirodával közösen az idei Villányi Vörösbor Fesztivált. A programok a Rendezvénytéren, a Fő téren, a Diófás téren és a Baross Gábor utcán, a történelmi pincesoron zajlanak. A korábbi évekhez hasonlóan most is lesz kézművesvásár, gasztrosétány, illetve borudvar a helyi termelők kitelepülésével.
A fesztivál első napján, pénteken 13 órától a Diófás téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranyai szervezete vadfőző versenyt rendez, és az elkészült ételekből kóstolót is kínál az érdeklődőknek. Az eredményhirdetést követően a Rendezvénytéren hagyományosan a borrendi megnyitóval veszi kezdetét a háromnapos Vörösbor Fesztivál. A megnyitó után fellép a Villányi Kikerics Óvoda német nemzetiségi tánccsoportja, majd az esti koncertek következnek: 19 órától a Don’t Stop the Queen tribute zenekar, 20 órától a Bagossy Brothers Company, 21:30-tól pedig Desh. A késő esti bulizenét DJ Pepe szolgáltatja. A Fő téren felállított REDy színpadon 21:30-tól Sipos F. Tamás, majd utána DJ party szórakoztatja a közönséget.
A fesztivál fő napján, szombaton este 20 órától a Rendezvénytér fő fellépője a Kowalsky meg a Vega lesz, előtte pedig a fiatalokból álló Street Sixteen zenekar lép színpadra. Már délután érdemes Villányba menni, hiszen 14 órakor kezdődik a látványos szüreti felvonulás a pincesoron, azt követően pedig folyamatosak lesznek a programok. A Rendezvénytéren 15 órától a Bartók Béla Férfikar fellépése, majd Lőrincz Sára népdalének-előadása következik. Az ünnepélyes hordócsapolás 15:30-kor kezdődik. Ezután ajánlott átsétálni a Fő térre, ahol a színpadon egymást váltják a környékbeli települések kulturális csoportjai, 18:30-tól pedig Nótár Mary ad koncertet.
A Rendezvénytéren a Kowalsky meg a Vega után a Bohemian Brass Band, majd 22 órától a Kozmix együttes szórakoztatja a közönséget. 23:30-kor tűzijáték kezdődik, éjfélkor pedig utcabál veszi kezdetét.
A hagyományokhoz hűen a fesztiválozók több kísérőprogram közül is válogathatnak. Pénteken és szombaton 10 és 17 óra között a Teleki Szakképző Tanpincében megtekinthetők az országos Bor–Virág virágkötészeti verseny pályamunkái. Pénteken 17 órakor, szombaton pedig 11, 13 és 15 órakor vezetett pinceséta indul a Csányi Pincészetben (regisztráció szükséges: [email protected]). Szombaton 15 órától a Diófás téren Jeszenszky József szimultán sakkal várja az érdeklődőket. A pincesoron 15:30-tól a Bohemian Brass Band, 16:30-tól pedig a Villányi Fúvószenekar játszik. 17:30-tól látványos hordógurító verseny kezdődik, amelyre regisztrálni lehet a [email protected] e-mail címen, de a helyszínen is van lehetőség jelentkezni. A legügyesebbek borcsomagokat nyerhetnek, a fődíj pedig egy éjszaka két fő részére a Viale Boutique Hotel Villányban.
Vasárnap ingyenesek lesznek a Villányi Vörösbor Fesztivál programjai
A fesztivál vasárnapi programjai mindenki számára ingyenesek. A Fő téren 10 órától szüreti hálaadó istentisztelet lesz, 11 órától pedig a felújított és átalakított tér, valamint a helyi termelői piac ünnepélyes átadója. A színpadon 15 órától a Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak bemutatója, 16 órától Kovácsovics Fruzsina gyermekkoncertje várja a közönséget. 17 órától az Idősek Világnapja alkalmából Vermes Tímea és Götz Attila Táncdalfesztivál című előadásukkal kedveskednek a nézőknek, majd a villányi Kopogó Cipők senior örömtánc-csoport fellépésével zárul a REDy színpad programsorozata.
Jó hír, hogy a vendégek számára idén is megerősített járatokat indít a MÁV Pécs és Villány között kétóránként. A menetrendről a MÁV honlapján lehet tájékozódni. Október 4-én és 5-én hajnali 2 órakor fesztiválvonat indul Villányból Pécs felé a menetrend szerinti járatok díjszabása szerint. Az idei évben fesztiválbusz is segíti a vendégek hazajutását. A részletekről a mavcsoport.hu oldalon érdemes tájékozódni.
Részletes program:
2025. október 3. Péntek
Villányi Franc Színpad (Rendezvénytér)
- 18:00 Borrendi megnyitó
18:20 Villányi Kikerics Óvoda Német Nemzetiségi Tánccsoportja
19:00 DON’T STOP THE QUEEN
20:00 BAGOSSY BROTHERS COMPANY
22:00 DESH
24:00 – 02:00 Dj Pepe
REDy Színpad (Fő tér)
- 21:30 SIPOS F. TAMÁS
22:00 Dj Party Dj LeMoon-nal
OFF Programok
- 10:00 – 17:00 „BOR-VIRÁG” virágkötészeti verseny eredményhirdetése, versenymunkák megtekintése – Teleki Szakképző Tanpince
13:00 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – Vadfőző verseny és vadétel kóstoltatás – Diófás tér
17:00 Vadfőző verseny eredményhirdetés – Diófás tér
17:00 Jugendsymphonyeorchester Eislingen Ifjúsági Szimfonikus Együttes – Villányi Református Templom
2025. október 4. Szombat
Villányi Franc Színpad (Rendezvénytér)
- 15:00 Bartók Béla Férfikar
15:20 Lőrincz Sára – népdalok
15:30 Ünnepülyes hordócsapolás
16:00 Hangolódás
18:30 STREET SIXTEEN
20:00 KOWALSKY MEG A VEGA
21:45 Bohemian Brass Band
22:00 KOZMIX
23:30 Tűzijáték
24:00 – 02:00 NGR utcabál
REDy Színpad (Fő tér)
- 15:30 Duna Művészegyüttes – Rendhagyó néprajzi óra
16:30 Schomberger Dorfmusikanten
16:50 Folkfusion – Bemutatkoznak a környékbeli települések kulturális csoportjai
18:30 NÓTÁR MARY
19:30 SeHolNap akusztik
20:30 Sárkánykör tűzzsonglőr csapat bemutatója
21:00 Dj Party Dj Crause-val
OFF Programok
- 10:00 – 17:00 „BOR-VIRÁG” virágkötészeti verseny eredményhirdetése, versenymunkák megtekintése – Teleki Szakképző Tanpince
14:00 SZÜRETI FELVONULÁS
15:30 Bohemian Brass Band – Történelmi pincesor
16:00 Borkóstolás mesterfokon – Szakmai előadás Lőrincz Norberttel a Teleki főborászával
16:15 Szimultán sakk Jeszenszky József mesterjelölt sakkozóval – Diófás tér
16:30 Villányi Fúvószenekar – Történelmi pincesor
17:30 Hordógurítás vereny – – Történelmi pincesor – Regisztrációhoz kötött >> [email protected]
21:00 Sárkánykör tűzzsonglőr cspat bemutatója
2025. október 4. Vasárnap
A VASÁRNAPI PROGRAM TELJES EGÉSZÉBEN INGYENESEN LÁTOGATHATÓ!
REDy Színpad (Fő tér)
- 10:00 Szüreti Hálaadó Istentisztelet
11:00 Fő tér – Projektátadó ünnepség, helyi termelői piac
15:00 Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak bemutatója
16:00 Kovácsovics Fruzsina gyermekkoncert
17:00 Vermes Tímea és Götz Attila Táncdalfesztivál című előadása
17:30 Villányi Kopogó Cipők – Senior Örömtánc Csoport