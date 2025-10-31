Hangos a szomszéd? Mutatjuk mit tudsz tenni, hogy visszaálljon a nyugalom

A panellakások sajátossága, hogy a falak vékonyak, a hang pedig minden irányból szivárog. Hallani a gyereksírást, a kutya ugatását, a szomszéd filmjének párbeszédeit, sőt néha még azt is, mikor valaki vizet enged a fürdőben. Viszont nem kötelességünk eltűrni a zajos szomszédokat, megannyi lehetőségünk van kezelni a bosszantó problémát.

A zajos szomszédok könnyen megkeseríthetik a pihenésünket.

Megannyi olyan tevékenységet lehet felsorolni, amelyek zavaróak lehetnek. A leggyakoribb okok között szerepelnek a házibulik, a barkácsolás, a hangos zene, a lakásfelújítás, vagy akár az éjszakai mosógép-centrifuga is. Egy-egy alkalom még megbocsátható, de amikor ezek rendszeressé válnak, a feszültség is elkerülhetetlen lesz.

Mikortól beszélhetünk csendháborításról?

A csendháborítás meghatározása nem egyszerű, hiszen egy-egy zajjal járó tevékenység valakinek zavaró, valakinek pedig teljesen hétköznapi.

Objektívan azt lehetne mondani, hogy a törvény azt tiltja, hogy a tulajdonosok ok nélkül zajongva zavarjanak bárkit a pihenésében. Az is csendháborításnak számít, ha valaki az utcán indok nélkül kiabál vagy szükségtelenül dudál.

A társasházak esetében van egy bizonyos SZMSZ (Szervezeti és Működési Szabályzat), amiben azt szabályozzák, hogy mely időtartalomban lehet bizonyos hangos tevékenységeket folytatni. Aki ezen az időponton kívül végez akár lakásfelújítást, akár házibulit szervez, az már akár csendháborításnak is minősülhet.

Ki ne ébredt volna már a szomszéd felújítására?

Mit tehetünk a zajos szomszédok ellen?

A jogszabályok kétféle utat biztosítanak a változásra vágyó lakóknak. Mivel a csendháborítás szabálysértésnek minősül a Polgári Törvénykönyv alapján a hatóságok eljárhatnak ilyen esetekben és bírságot is szabhatnak ki. A csendháborítás bejelentése esetén különböző fokozatok vannak, először általában csak figyelmeztetik a zajongót, később helyszíni bírságot is kiszabhatnak, majd végső soron feljelentést is tehetnek. A másik megoldás a birtokvédelem kérdéskörébe tartozik, azaz a helyi jegyzőhöz fordulhatunk, hiszen a csendháborítás is birtokháborításnak minősül.