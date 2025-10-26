Nem tudsz lefogyni? Alattomos betegség állhat a háttérben!

A zsírmáj – akár alkoholos, akár nem alkoholos eredetű – népbetegségnek számít Magyarországon. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy nem csupán a bőrfelszín alatt, hanem a szervek körül is lerakódhat a zsír. A máj esetében ez a zsigeri zsírrá alakuló lerakódás sokkal veszélyesebb, hiszen megzavarja a szerv működését. A probléma leggyakrabban azoknál jelentkezik, akik hastájékra híznak, ami egyértelmű jele lehet a zsigeri zsírfelhalmozódásnak.

Zsírmáj: alattomosan fejlődik, érdemes figyelni rá

Fotó: MW

Több problémát is előidézhet a zsírmáj

A zsír a szervezetben fontos szerepeket lát el: részt vesz a hormonháztartás szabályozásában, mechanikai és termogén védelmet biztosít, energiatartalékként szolgál, és támasztószöveti funkciót is betölt. Zsírmáj esetén azonban ez az egyensúly felborul, a máj zsírral való elárasztása gátolja annak anyagcsere-folyamatait, és hosszú távon súlyos szövődményekhez vezethet, akár májzsugorhoz is.

– A zsírmáj alattomosan fejlődik ki: kezdetben mindennapinak tűnő panaszok – étvágytalanság, hányinger, fáradtság – jelentkeznek, így sokan nem veszik komolyan – figyelmeztet Fegyverneky Zsolt, egészséges táplálkozással is foglalkozó személyi edző. Hozzáteszi:

ha a folyamat előrehalad, vérzékenység, sárgaság, valamint hasi ödéma is jelentkezhet, ami már egyértelműen orvosi beavatkozást igényel.

A nem megfelelő életmód mellett olyan tényezők is előidézhetik a zsírmájat, mint a pajzsmirigy túlműködése, a terhesség vagy az időskor. Az inzulinrezisztencia és a cukorbetegség szintén fokozhatja a kockázatot. Szintén komoly gond hazánkban az alkoholos zsírmáj kialakulása, amely már rövid távon is látványos és súlyos következményekkel járhat.

Erre figyeljünk, ha nem akarunk vele szenvedni!

A megelőzésben és a kezelésben kulcsszerepe van az étrendnek. A szakértők szerint kerülni kell a folyékony kalóriákat – például a cukros üdítőket és energiaitalokat –, valamint az ultrafeldolgozott élelmiszereket. Előnyben kell részesíteni a friss zöldségeket, teljes értékű fehérjéket, valamint olyan zsiradékokat használni a főzés során, mint a normál olívaolaj, a kókuszzsír vagy a normál vaj.