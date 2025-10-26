1 órája
Nem tudsz lefogyni? Alattomos betegség állhat a háttérben!
A zsírmáj mára a magyar lakosság jelentős részét érintő, alattomosan kialakuló egészségügyi problémává vált. A zsírmáj kialakulása szorosan összefügg az életmódbeli tényezőkkel, különösen a helytelen táplálkozással és a mozgáshiánnyal.
A zsírmáj – akár alkoholos, akár nem alkoholos eredetű – népbetegségnek számít Magyarországon. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy nem csupán a bőrfelszín alatt, hanem a szervek körül is lerakódhat a zsír. A máj esetében ez a zsigeri zsírrá alakuló lerakódás sokkal veszélyesebb, hiszen megzavarja a szerv működését. A probléma leggyakrabban azoknál jelentkezik, akik hastájékra híznak, ami egyértelmű jele lehet a zsigeri zsírfelhalmozódásnak.
Több problémát is előidézhet a zsírmáj
A zsír a szervezetben fontos szerepeket lát el: részt vesz a hormonháztartás szabályozásában, mechanikai és termogén védelmet biztosít, energiatartalékként szolgál, és támasztószöveti funkciót is betölt. Zsírmáj esetén azonban ez az egyensúly felborul, a máj zsírral való elárasztása gátolja annak anyagcsere-folyamatait, és hosszú távon súlyos szövődményekhez vezethet, akár májzsugorhoz is.
– A zsírmáj alattomosan fejlődik ki: kezdetben mindennapinak tűnő panaszok – étvágytalanság, hányinger, fáradtság – jelentkeznek, így sokan nem veszik komolyan – figyelmeztet Fegyverneky Zsolt, egészséges táplálkozással is foglalkozó személyi edző. Hozzáteszi:
ha a folyamat előrehalad, vérzékenység, sárgaság, valamint hasi ödéma is jelentkezhet, ami már egyértelműen orvosi beavatkozást igényel.
A nem megfelelő életmód mellett olyan tényezők is előidézhetik a zsírmájat, mint a pajzsmirigy túlműködése, a terhesség vagy az időskor. Az inzulinrezisztencia és a cukorbetegség szintén fokozhatja a kockázatot. Szintén komoly gond hazánkban az alkoholos zsírmáj kialakulása, amely már rövid távon is látványos és súlyos következményekkel járhat.
Erre figyeljünk, ha nem akarunk vele szenvedni!
A megelőzésben és a kezelésben kulcsszerepe van az étrendnek. A szakértők szerint kerülni kell a folyékony kalóriákat – például a cukros üdítőket és energiaitalokat –, valamint az ultrafeldolgozott élelmiszereket. Előnyben kell részesíteni a friss zöldségeket, teljes értékű fehérjéket, valamint olyan zsiradékokat használni a főzés során, mint a normál olívaolaj, a kókuszzsír vagy a normál vaj.
A fizikai aktivitás fokozása legalább ilyen fontos: napi lépésszám-növelés, kocogás, személyre szabott edzéstervvel dolgozó személyi edző bevonása is hatékony lehet. Súlyosabb esetben orvosi, gyógyszeres kezelés válik szükségessé, a folyamatot pedig dietetikus vagy táplálkozási tanácsadó is segítheti.
A cél egyértelmű: aktívabb, egészségesebb életvitel kialakítása, amely hosszú távon nemcsak a máj egészségét, hanem az egész szervezet működését javítja.
A zsírmáj a fogyást is nehezíti
Sokan nem tudják, hogy a zsírmáj nemcsak a májműködést rontja, hanem a fogyást is rendkívül megnehezíti. A máj ugyanis kulcsszerepet játszik az anyagcserében, és ha elzsírosodik, az egész rendszer lelassul. A hormonális egyensúly felborulása – például a leptin és az inzulin működésének zavara – miatt a szervezet nehezebben bontja a zsírt, miközben az éhségérzet fokozódik. Így hiába próbál valaki diétázni vagy sportolni, a kilók nehezebben mozdulnak, amíg a máj állapota nem rendeződik.