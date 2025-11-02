november 2., vasárnap

Durva: eladják a legendás cipőkereskedelmi üzletláncot

Az osztrák Leder & Schuh vállalatcsoport, amely több mint 210 saját boltját működteti kilenc európai országban új tulajdonosra talál. A váltás a Humanic cipőkereskedelmi áruházláncot is érinti, amelyet a pécsiek is jól ismerhetnek.

A cég a tulajdonváltást a szlovén Mass vállalattal együttműködésben, és az Advance Capital Partners pénzügyi befektetővel tervezi végrehajtani. A fúzió várhatóan 2026 első felében valósul meg. Németországban nagyjából 70 Shoe4You márkabolt és hét Humanic üzlet tartozik a cég portfóliójába.

Új tulajdonosként a Mass átveheti a Humanic márkát.
Fotó: PH888 / Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

A vállalat elsődleges célkitűzése, hogy további 60 üzletet nyissanak, emellett új tulajdonosként folytassák a Humanic márkájának ápolását. Az áruházlánc továbbra is számos európai országban működne, a székhelye pedig változatlanul Grazban lenne.

A Mass egy erős és tapasztalt partner lesz számunkra, akinek hasonlóak az elképzeléseik a miénkhez. Ezzel egüytt az Advance Capital Partners stabil pénzügyi hátteret biztosít a fejlesztéseinkhez.

- idézte a cég ügyvezető igazgatóját a német bild.de.

Pécsen már nem kaphatók a Humanic cipői

Városunkban is sokan szerették az üzletláncnál vásárolható férfi- és női cipőket. Ezért sokan fájó szívvel vették tudomásul, hogy az pécsi Árkádban működő boltjuk már több mint egy éve bezárta kapuit. Sőt, az egész sokat kell azoknak utazni, akik az internetes vásárlás helyett inkább személyesen válogatnának a Humanicból, ugyanis Baranyához legközelebb Veszprémben és Szegeden működik már csak üzletük. 

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
