Kutyatámadás

Ennyi volt a juhászkutyáknak: ezeket a fajokat kitiltják a lakott területek közeléből

Nemrég egy Facebook-posztban számolt be arról Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere, hogy a romániai település közigazgatási területén betiltanak három kutyafajtát. Az elmúlt időszakban a juhászkutyák emberekre és háziállatokra támadtak, ezért ezentúl nem használhatók nyájak, csordák őrzésére.

Három nagytestű juhászkutya fajtát érint a szigorítás: a kaukázusi és közép-ázsiai juhászkutyákat, valamint a kangalokat. Ez utóbbi nem annyira ismert hazánkban, hiszen egy török terelőkutya, amelyet az ottani szabályozások értelmében tilos kivinni az országból. Ennek ellenére nem fajtiszta kangalok előfordulhatnak Európa számos részén.

A kangal juhászkutyák hatalmas termettel és őrző jellemmel rendelkezik.
A kangal juhászkutyák hatalmas termettel és őrző jellemmel rendelkeznek. Fotó: Natalliaskn / Forrás:  Shutterstock

Miért tiltják be a juhászkutyákat?

A fajták sajátossága, hogy ezek a kutyák gyakran öntörvényűek, de ugyanakkor kiváló őrzőképességgel rendelkeznek. Csíkszereda polgármesterének írása alapján pedig: "ezek a kutyák rendkívül agresszívak, ok nélkül is emberre, háziállatra támadnak."

A kommentszekcióban megoszlanak a vélemények a három kutyafajta betiltásáról. Vannak olyanok, akik teljes mértékben egyetértenek az intézkedéssel, de akadnak olyanok is, akik szerint ez felesleges. Ennek jártunk utána és szakembert kérdeztünk a témában.

Ezek a kutyafajták ugyanolyanok, mint nálunk mondjuk egy kuvasz vagy egy komondor. Nagyjából ugyanazokra a célokra tenyésztették őket. Itt is az első a szocializáció és a nevelés, tehát a felelősség mindenképpen a gazdáé. Azt gondolom, hogy a kitiltásuk a lakott területek közeléből nem a megoldás, de a megfelelő élettér biztosítása mindenképpen. 

– fogalmazott Farkas Tamás, kutyakiképző, a Misina Természet és Állatvédő Egyesület elnöke.

A szakember továbbá hozzátette, hogy a kutyáknak nem szokása minden ok nélkül emberre támadni. Az ilyen eseteknél a legtöbbször az emberi provokáció vagy a rossz neveltetés állhat a háttérben.

A felháborodást az válthatta ki, hogy sokan igaz társként tekintenek a juhászkutyákra. A legkülönfélébb fajokkal foglalkozó Dogell.com írása alapján: 

A kangal hűséges, lágyszívű, szelíd, szerető és gondoskodó kutya, különösen a gazdái iránt. Élvezik a minőségi időt a gazdikkal, és nagyszerű terápiás kutyák válhatnak belőlük.

Baranyában is történtek korábban kutyatámadások

Még 2022-ben írtunk arról, hogy szörnyű kutyatámadás történt Pécs-Somogyban. Szintén ebben az évben arról is beszámoltunk, hogy két, Pécs-Vasas területén szabadon kószáló bullterrier harci kutya támadott meg egy harmadik ebet, amelynek az életét csak az orvosi beavatkozás mentette meg.

Ön egyetért az említett juhászkutyákra vonatkozó tiltással?

