Szenzációs régészeti felfedezés - többek között egy 35 000 éves kandalló bukkant elő

Horvát kutatók szenzációs felfedezést tettek a Velebit hegységben: egy nehezen megközelíthető barlangban olyan régészeti leleteket tártak fel, amelyek a neandervölgyi ember jelenlétére utalnak - olvasható a horvát közszolgálati tévé beszámolójában. A barlang a Maslenički híd közelében található, meredek, sziklás terepen, ahol csak alpintechnikával tudtak dolgozni a szakemberek.

Kutatják az utolsó neandervölgyit a szomszédban.

Ők az utolsó neandervölgyiek?

A Pećina nevű barlangban több réteget is azonosítottak, amelyek különböző korszakokat képviselnek. Az alsóbb rétegek a neandervölgyiekhez köthetők, míg a felsőbb részekben a korai modern ember nyomait találták meg. Ez arra utal, hogy a barlangot hosszú időn át, egymást követő emberi csoportok használták. A kutatók szerint nem kizárt, hogy a két emberfaj ugyanazt a területet időben közel egymás után lakta, ami ritka és rendkívül értékes tudományos megfigyelés.

A feltárás a „Posljednji neandertalci” (Az utolsó neandervölgyiek) nevű nemzetközi kutatási projekt része, amelynek célja annak feltárása, mikor és hogyan tűntek el a neandervölgyiek Európából, és miként jelent meg helyükön a mai ember. A mostani lelet jelentősége abban rejlik, hogy a Balkán és az Adriai-tenger közötti térség kulcsfontosságú terület volt ebben az átmenetben.

A barlangban több tízezer éves rétegek kerültek elő. A kutatók mintegy 35 000 éves tűzrakóhelyet, állatcsontokat, kagylókat és különféle eszközmaradványokat találtak. Ezek alapján a neandervölgyiek fejlett életmódot folytattak, tudatosan választották ki lakóhelyüket, és képesek voltak alkalmazkodni a változó környezethez.

A horvát régészek szerint a Velebitski barlang az Adria keleti partvidékének egyik legfontosabb őskori lelőhelyévé válhat. A feltárások még folytatódnak, és további leletek is várhatók. A szakemberek abban bíznak, hogy a barlang teljes dokumentálása új fejezetet nyithat a térség őskorának kutatásában, és segíthet megérteni, miként éltek, vadásztak és vándoroltak a neandervölgyiek ezen a vidéken több tízezer évvel ezelőtt.