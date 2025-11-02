Itt ebédelt fél Pécs – újra élet költözik a legendás Nemzeti Kaszinóba (GALÉRIA)

A Nemzeti Kaszinó épülete a Király utca és a Színház tér egymásba fonódásánál, a belváros kellős közepén található. Központi elhelyezkedése folytán pályafutásának abban az időszakában sem volt nehéz tartalommal megtölteni, amikor már nem eredeti funkciójában a működött.

A Bányászfotós Kiállítást Lombosi Jenő főszerkesztő (DN) nyitotta meg a 80-as években a Nemzeti Kaszinó emeleti nagytermében

Fotó: Laufer László / Forrás: MW

Az épületet, illetve a benne működő intézményt sokáig Fegyveres Erők Klubjának hívták, de valójában a multifunkcionális művelődési és közösségi házként működött. Mert mi mással, mint ezzel lehet magyarázni, hogy a háznak a falai között egymást válthatták a könyvhét és könyvkiállítás, díszmadár seregszemle, színházi előadások, boksz versenyek, zsidó és nyugdíjas, valamint bányász tematikus kiállítások eseményei. És miután az 1980-as évekről beszélünk, bizony gyakran megfordultak itt az aktuális mozgalmi programok résztvevői is.