Itt ebédelt fél Pécs – újra élet költözik a legendás Nemzeti Kaszinóba (GALÉRIA)
Mi adhatna jobb aktualitást az egykori pécsi Nemzeti Kaszinó múltjának felidézésére, mint az, hogy a Mathias Corvinus Collegium projektje keretében megújul az ikonikus pécsi belvárosi épület. Az egykori Nemzeti Kaszinó annyi rendezvényt, annyi programot fogadott be, hogy igazán elismerésre méltó.
Fotó: Laufer László
A Nemzeti Kaszinó épülete a Király utca és a Színház tér egymásba fonódásánál, a belváros kellős közepén található. Központi elhelyezkedése folytán pályafutásának abban az időszakában sem volt nehéz tartalommal megtölteni, amikor már nem eredeti funkciójában a működött.
Az épületet, illetve a benne működő intézményt sokáig Fegyveres Erők Klubjának hívták, de valójában a multifunkcionális művelődési és közösségi házként működött. Mert mi mással, mint ezzel lehet magyarázni, hogy a háznak a falai között egymást válthatták a könyvhét és könyvkiállítás, díszmadár seregszemle, színházi előadások, boksz versenyek, zsidó és nyugdíjas, valamint bányász tematikus kiállítások eseményei. És miután az 1980-as évekről beszélünk, bizony gyakran megfordultak itt az aktuális mozgalmi programok résztvevői is.
A pécsi Nemzeti Casino a helyi elit társasági, kulturális és politikai fórumaként jött létreFotók: Laufer László
A Nemzeti Kaszinó épülete számtalan eseménynek adott otthont
De Laufer László fotóriporter kollégánk múltidéző fotói nem csak ezekre az eseményekre emlékeztetnek. Bepillantást engednek az egykori étterem és bár, a hangulatos kerthelység, de még a valamikori vívóterem életébe is, utóbbiban éppen önvédelemre képezték a gyengébb nem jelentkezőit.
Nemzeti Kaszinó, Fegyveres Erők Klubja, tiszti kaszinó, nevezzük bárminek is, az intézmény mindig remek közösségi bázisa volt Pécsnek. Valószínűleg sokan emlékeznek arra, hogy az étterem remek menzapont volt jó ideig a belvárosban, sokáig a Dunántúli Napló munkatársai is idejártak ebédelni. A fotók között böngészve azon sem csodálkozhatunk, ha sok ismerős arcot fedezünk fel a képeken.