november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Születéskor várható élettartam

1 órája

Nem fogunk olyan sokáig élni, mint gondoltuk – Erre számíthatunk a legfrissebb kutatások szerint

Címkék#KSH#élettartam#trend

Évtizedeken át úgy tűnt, az emberiség egyre hosszabb életre számíthat. A legfrissebb statisztikákban azonban megtörni látszik ez a trend. Német és nemzetközi kutatások szerint a születéskor várható élettartam növekedése megállt, sőt, egyes országokban enyhe csökkenést is mutat – számolt be róla a német BILD.

Bama.hu

A KSH adatai szerint 2000 és 2023 között Magyarország összes régiójában emelkedett a születéskor várható élettartam. A legjelentősebb mértékű javulás a férfiaknál Pest régióban (7,8 év), a nőknél épp a mi régiónkban, a Dél-Dunántúlon (5,1 év) volt. 2000 és 2023 között a 65 éves korban várható élettartam minden régióban emelkedett, a nőknél a Dél-Dunántúlon 2,6 évvel javult. A baranyai nők tehát úgy tűnik, egészségesebben éltek. De fenntartható ez a növekedés?

A születéskor várható élettartam mennyi most?
A születéskor várható élettartam megállt? Fotó: Ana Sha / Forrás:  Shutterstock

A születéskor várható élettartam stagnál?

A kutatók szerint több, egymással összefüggő tényező áll a hátterében annak, hogy ez a tendencia megállhat - olvasható a Bild cikkében. Az egyik legfontosabb, hogy a civilizációs betegségek – például az elhízás, a magas vérnyomás és a cukorbetegség – a fejlett országokban is egyre több embert érintenek. Emellett a mentális problémák és a krónikus stressz szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy az emberek egészségi állapota romlik, a szervezet védekezőképessége pedig gyengül.

A COVID–19 járvány hatásai sem múltak el nyomtalanul. Sok országban évekre visszavetették a születéskor várható élettartam mutatóit, mivel a vírus közvetlen és közvetett következményei – például az egészségügyi ellátórendszer túlterheltsége – még most is érezhetők.

Bár az orvostudomány fejlődése továbbra is látványos, a mindennapi életmódváltozások ellensúlyozzák az elért eredményeket. A kutatók szerint a kevés mozgás, a rendszertelen alvás, az egészségtelen étkezés és a folyamatos feszültség „megeszi” a hosszabb élet ígéretét.

Korábban sok szakértő azt jósolta, hogy a most született generációk jelentős része megéri a százéves kort. Az új elemzések viszont óvatosabbak: a várható élettartam növekedése gyakorlatilag megállt, és ha a jelenlegi trendek folytatódnak, a mutatók visszatérhetnek az 1980-as évek szintjére. Egy német epidemiológus úgy fogalmazott: „A testünk nem tud végtelenségig alkalmazkodni a modern élet terheihez.”

A szakértők szerint a hangsúlyt most az életévek helyett az egészségesen eltöltött évek számának növelésére kell helyezni. Ebben kulcsszerepe van a rendszeres mozgásnak, a tudatos táplálkozásnak, a mentális egyensúly megőrzésének és a megelőző szűrővizsgálatoknak. Több európai országban már elindultak olyan közösségi programok, amelyek az időskori aktivitást és a társas kapcsolatok erősítését támogatják – ezek a kutatók szerint legalább olyan fontosak, mint az új orvosi kezelések vagy gyógyszerek.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) statisztikái szerint a 2023-as adatoknál Magyarországon, így Baranyában is a születéskor várható élettartam férfiaknál 73,4 év, nőknél 79,6 év volt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu