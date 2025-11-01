Nem fogunk olyan sokáig élni, mint gondoltuk – Erre számíthatunk a legfrissebb kutatások szerint

A KSH adatai szerint 2000 és 2023 között Magyarország összes régiójában emelkedett a születéskor várható élettartam. A legjelentősebb mértékű javulás a férfiaknál Pest régióban (7,8 év), a nőknél épp a mi régiónkban, a Dél-Dunántúlon (5,1 év) volt. 2000 és 2023 között a 65 éves korban várható élettartam minden régióban emelkedett, a nőknél a Dél-Dunántúlon 2,6 évvel javult. A baranyai nők tehát úgy tűnik, egészségesebben éltek. De fenntartható ez a növekedés?

A születéskor várható élettartam megállt? Fotó: Ana Sha / Forrás: Shutterstock

A születéskor várható élettartam stagnál?

A kutatók szerint több, egymással összefüggő tényező áll a hátterében annak, hogy ez a tendencia megállhat - olvasható a Bild cikkében. Az egyik legfontosabb, hogy a civilizációs betegségek – például az elhízás, a magas vérnyomás és a cukorbetegség – a fejlett országokban is egyre több embert érintenek. Emellett a mentális problémák és a krónikus stressz szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy az emberek egészségi állapota romlik, a szervezet védekezőképessége pedig gyengül.

A COVID–19 járvány hatásai sem múltak el nyomtalanul. Sok országban évekre visszavetették a születéskor várható élettartam mutatóit, mivel a vírus közvetlen és közvetett következményei – például az egészségügyi ellátórendszer túlterheltsége – még most is érezhetők.

Bár az orvostudomány fejlődése továbbra is látványos, a mindennapi életmódváltozások ellensúlyozzák az elért eredményeket. A kutatók szerint a kevés mozgás, a rendszertelen alvás, az egészségtelen étkezés és a folyamatos feszültség „megeszi” a hosszabb élet ígéretét.

Korábban sok szakértő azt jósolta, hogy a most született generációk jelentős része megéri a százéves kort. Az új elemzések viszont óvatosabbak: a várható élettartam növekedése gyakorlatilag megállt, és ha a jelenlegi trendek folytatódnak, a mutatók visszatérhetnek az 1980-as évek szintjére. Egy német epidemiológus úgy fogalmazott: „A testünk nem tud végtelenségig alkalmazkodni a modern élet terheihez.”

A szakértők szerint a hangsúlyt most az életévek helyett az egészségesen eltöltött évek számának növelésére kell helyezni. Ebben kulcsszerepe van a rendszeres mozgásnak, a tudatos táplálkozásnak, a mentális egyensúly megőrzésének és a megelőző szűrővizsgálatoknak. Több európai országban már elindultak olyan közösségi programok, amelyek az időskori aktivitást és a társas kapcsolatok erősítését támogatják – ezek a kutatók szerint legalább olyan fontosak, mint az új orvosi kezelések vagy gyógyszerek.