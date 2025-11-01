Végre! Itt a zártkerti ingatlanokat érintő kormányrendelet

Az október 30-án megjelent Magyar Közlöny egy új fejezetet nyit a zártkerti területek szabályozásában. Ennek lényege, hogy a tulajdonosok önkormányzati engedéllyel kérhetik, hogy zártkerti ingatlanjukat az ingatlan-nyilvántartásban „művelés alól kivett területként” tüntessék fel. Ez a változás jogilag azt jelenti, hogy a telek nem számít a továbbiakban mezőgazdasági területnek.

Pécset szinte teljesen körbeveszik a zártkerti ingatlanokkal tarkított övezetek, és Baranya vármegye más városaiban is bőven találunk hasonló területeket. Ezek az ingatlanok azonban sokszor mezőgazdasági művelés alatt állnak, ami miatt jóval nehezebb eladni őket. Baranya vármegyében az Ingatlanbazár adatai alapján jelenleg 22 zártkerti telket hirdetnek.

Zártkerti ingatlan: miért fontos az új kormányrendelet?

Az új szabályozásnak köszönhetően a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonása megszünteti a korábbi földforgalmi korlátozásokat, vagyis ezek a telkek a jövőben nem számítanak mezőgazdasági területnek. Ez azt is jelenti, hogy a tulajdonosoknak nem kell többé földvédelmi járulékot fizetniük, és az ingatlan alkalmas lehet hitel vagy családtámogatás igénybevételére is.

Fontos újdonság, hogy az átminősítés nemcsak a teljes telekre, hanem annak egy kijelölt részére is kérhető, így a tulajdonosok rugalmasan dönthetnek arról, mely területet szeretnék kivonni a művelés alól.

Miként történik a művelés alóli kivonás?

Az önkormányzatok mostantól engedélyt adhatnak bizonyos zártkerti területek átminősítésére, ami megnyitja az utat a földhivatali eljárás előtt. Ennek során a tulajdonos kérelmezheti, hogy ingatlana a nyilvántartásban zártkert helyett „művelés alól kivett területként” szerepeljen.

Fontos azonban tudni, hogy ez a lehetőség csak azokon a településeken érhető el, ahol a helyi önkormányzat rendeletben engedélyezi a művelés alóli kivonást.

Az új szabály szerint az átminősített zártkerti ingatlanokat alapesetben „művelés alól kivett területként” kell nyilvántartani. A kérelemben pontosan meg kell jelölni:

melyik önkormányzati rendelet alapján történik az átminősítés,

ha csak a telek egy részét vonják ki, melyik az a rész,

és ha van rajta épület, annak fel kell tüntetni fő rendeltetését is.

Fontos könnyítés, hogy az ingatlant nem kell alrészekre bontani, így a költségek csökkennek.

Ha a telek korábban épület nélküli volt, vagy új épületet építenek rajta, a művelés alóli kivonás után külön engedélyek beszerzésével lehet utólagosan nyilvántartásba venni az épületet.

A további részletekről és a tulajdonosok átminősítési teendőiről érdemes segítséget kérni az ügyvédünktől vagy a helyi önkormányzattól.