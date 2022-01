Nekem ilyen tapasztalataim nincsenek, viszont a minap majdnem elütött egy biciklis az Irgalmasok utcáján. Én nyugodtan sétáltam, elkalandozva a gondolataimban, amikor egyszer csak a semmiből, teljesen hangtalanul, pár centire mellettem elsuhant egy bringás. Annyira megijedtem, hogy el is szédültem egy pillanatra.

Belegondoltam, hogy ha csak egyetlen lépéssel is odébb megyek, akkor biztos, hogy nagy sebességgel belém rohan. Ráadásul arra is oda kell figyelni, hogy a jeges időben ne csússzon el az ember – nem is értem, hogy miért ül bárki is kerékpárra ilyen időben. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a sétálóutcákban meg kellene tiltani mindenkinek a biciklizést.

Név és cím a szerkesztőségben