Elképedve tapasztaltam, hogy egyes üzletekben milyen állapotok uralkodnak. A földön hevernek a pólók, pulóverek, a próbafülke körül pedig halmokban állnak az odadobált ruhadarabok.

Még egy turkálóban is jobban odafigyelnek az áruk prezentálására. Így még, ha olcsó is az áru, nem veszi meg azt jó érzéssel az ember. Nekem is elment így a kedvem a vásárlástól.

Lehetne ezt másképp is csinálni, csak egy kis odafigyelésre lenne szükség!

K. T.-né