Egy baranyai faluban élek, a kormány­ablakig 25 kilométert kell utaznom. Vittem magammal a szükséges papírokat, ám a helyszínen sajnos kiderült, hogy egy adat még hiányzik. A bankszámlaszámot nem tüntettem fel, aminek az az oka, hogy a férjem halálát követően a számlaszámunkkal kapcsolatban is volt intéznivaló, és azt gondoltam, új bankszámlaszámot is kapok. Ezért hagytam üresen a kormányhivatalba beadandó űrlapon a rubrikát, később pedig elfelejtettem kitölteni, így fordulhatott elő, hogy a papírt sajnálatos módon hiányosan vittem a hivatalba.

Már 77 éves vagyok, kértem az ügyintézőt, hogy legyen olyan kedves, és engedje meg, hogy a hiányzó adatot telefonon diktáljam be. Hogy ne kelljen ismét 25 kilométert utaznom. Az ügyintéző kioktató hangnemben közölte, hogy erre nincs lehetőség. Nagyon rosszul esett ez a hozzáállás. Meg is lepett, mert többször jártam korábban a kormány­ablakban és mindig nagyon pozitívak voltak a tapasztalataim, kedvesek, segítőkészek voltak velem. Persze az ügyintézőnek is lehet rossz napja, de szeretném, ha tudnák, hogy az érzékenyebb ügyfeleket egy ilyen eset megviseli.

