Az, hogy kit tegezhetnek és kiket illik magázni, a tapasztalatom szerint nagyon sokaknak okoz problémát. Sokat gondolkodtam azon, hogy mi lehet ennek az oka, és az unokáimat is látva arra jutottam, hogy ezeket az illemszabályokat nem tanítják nekik sehol. Vagy ha tanítják, akkor nem kap kellő hangsúlyt. A tegezés-magázás témakörben az átmenetet az alsóból a felső tagozatba való lépés jelenti – mert míg az alsósok a tanítóikat jellemzően tegezik, addig felsőben már a magázás az elvárás. Régebben mi az alsós tanító néninket is magáztuk, és így egyértelmű volt, hogy aki felnőtt, azt nem tegezzük le, csak ha az illető erre engedélyt ad.

A telefonnal való bánásmód terén is azt tapasztalom, hogy komoly problémák vannak – étkezés közben is ott a mobil a kézben, a telefonon való bemutatkozás is sokaknak okoz nehézséget. Mindezek alátámasztják, hogy az illemtanórákra igenis szükség lenne. Ez van legalább annyira fontos, mint például a matematika.

P. T.