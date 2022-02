A térfigyelő kamerák rögzítették a jelenetet, és a felvételekből az derült ki, hogy a rolleres az anyuka és a gyermeke közötti szűk helyen próbált elhaladni, az is lehet, hogy merő szórakozásból, szlalombábuknak nézve az embereket. Mindez Nyíregyházán történt. De akár Pécsett is történhetett volna, hiszen a belvárosi sétálóutcákon a gyalogosok itt is hasonló veszélynek vannak kitéve nap mint nap. (A tél mondjuk kivétel.)

A riportban a járókelőket is megszólaltatták – közülük az egyik azzal érvelt, hogy figyelembe kellene venni végre, hogy ezek az elektromos járművek nagy sebességgel is tudnak közlekedni. Hiába van kiírva, hogy maximum 10 km/h-val haladhatnak. Ki a megmondhatója, hogy valóban mennyivel mennek? Traffipax nincs sehol a sétálóutcákban. A riportot nézve csak annyiban nyugodtam meg, hogy ezek szerint a probléma országos, ezért lehet reménykedni abban, hogy születik egy átfogó, központi szabályozás egy minden fél számára elfogadható megoldásra. Azt csak remélem, hogy mihamarabb terítékre kerül a téma, mielőtt további áldozatai lesznek az esztelen száguldozásnak.

Név és cím szerkesztőségben