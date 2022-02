Postabontás 23 perce

Kulturált buszozásra lenne szükség - hangsúlyozza olvasónk

Immár 15 esztendeje, hogy autó helyett a tömegközlekedést választjuk a munkába járáshoz. Pécs egyik külvárosi részéről járunk be a város központjába, a férjem is és én is.

Másfél évtizeddel ezelőtt azért döntöttünk úgy, hogy az autónkat buszra cseréljük, mert az utazási időben nincs túl nagy különbség, olcsóbbnak is tűnt ez a megoldás, és a környezetvédelmi szempontokat is szem előtt tartottuk. Mindemellett a helyi járat viszonylag komfortos is volt. Sajnos mindez a múlté – fontolgatjuk, hogy ismét inkább visszaülünk az autóba. Ennek fő oka, hogy a buszozás kényelmesnek már egyáltalán nem nevezhető. Minden reggel és délután hatalmas tömegben nyomorgunk, és egyre többször kell olyan utastársakkal egy légtérben tölteni hosszú perceket, akiknek a viselkedése és kinézete nem odaillő. Vélhetően jegyük, bérletünk sincs – ápolatlanok, ittasak stb. Tegnap például a kellemetlen szagok miatt próbáltunk ablakot nyitni, de mindegyik le volt reteszelve. Nem lehetne valahogy kulturáltabban a helyi tömegközlekedést megoldani?! Név és cím a szerkesztőségben

