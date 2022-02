A kedves olvasó nyilván a Csorba Győző Könyvtár egyik olvasószolgálatos munkatársával találkozott a Tudásközpont impozáns épületében, melyben a Tudományegyetem központi könyvtára és egyik szakkönyvtára működik, s melyben több közös használatú egység is helyet kapott.

Bevallom, hogy miközben őszintén örülök, mintegy az érintett könyvtáros nevében is, a kedves olvasó elismerő sorainak, örülök annak is, hogy a „Csorba Győző egyetemi könyvtár” megnevezéssel akaratlanul is ráirányíthatja a figyelmet egy meglévő, és mielőbbi megoldást igénylő problémára. Ennek első számú forrása, bizonyára nem csak szerintem, hogy a kiváló költő és könyvtáros, Csorba Győző nevét viselő könyvtár megnevezéséből mára lemaradt az intézmény központi (városi és megyei) feladatkörére való utalás.

A követendő példák közül itt csak a következőkre utalnék: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger), Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg), Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár (Szeged), József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya). Növeli a félreértés lehetőségét, hogy a Tudományegyetem központi könyvtárának megnevezése néhány évvel ezelőtt a Tudásközpont szóval bővült.

