A dolognak csak az a szépséghibája, hogy én 84 esztendős vagyok, lumbágóval, azaz egész nap folyamatosan itthon vagyok, a napjaim jelentős részét fekve töltöm, ha akarnék, sem tudnék kimozdulni a lakásból. Való igaz, hogy mindez azt is jelenti, hogy ha valaki kopogtat vagy csenget, nem tudok az ajtónál teremni egyetlen pillanat alatt.

De azért órákat sem kell várni, hogy odaérjek. Reklamáltam a szolgáltatónál, de azt a választ kaptam, hogy a csukott ajtómat a vízóra-leolvasó le is fényképezte, tehát bizonyítani tudják, hogy a helyszínen járt az illető. Amit én nem is vonok kétségbe, de azt igen, hogy kellőképpen türelmes lett volna. Mert én biztos, hogy itthon voltam, és az is biztos, hogy ha hallottam volna, hogy valaki csenget, kopogtat, akkor kikecmergek, hogy megnézzem, ki az.

Ilyen sajnos nem történt – persze az is lehet, hogy nem kellőképpen hangosan jelzett az illető. Ami a történetben leginkább felháborít, az az, hogy 15 esztendeje lakom ebben a lakásban, soha egyetlen fillér tartozásom nem volt a vízszolgáltató felé. A fogyasztásom minimális, 1450 forint a havi vízdíjam. Most a kötbér tehát ennek a duplája, ami engem, kisnyugdíjasként érzékenyen érint.

A szolgáltató ilyen esetben nem mérlegelhet? Méltányosságra tényleg nincs lehetőség?

