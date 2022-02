Nagymamaként, amikor az unokáim úszni tanultak még óvodásként, intézményi kereteken belül, sokszor kísértem őket, mert az óvónőknek kellett a segítség a gyerekek hajának megszárításában. Hiszen 10–20 gyerek haját rendbe tenni nem könnyű feladat, és ha a szülők, nagyszülők nem segítettek volna, órákig is eltartott volna, mire úszás után a gyerekek vissza tudnak indulni az oviba.

Akkor többször el is mondtam a gyerekeknek, hogy mennyire szerencsések, hiszen a mi időnkben, ha szerettünk volna se volt lehetőségünk úszni tanulni. Ugyanakkor megértem a szülők aggodalmait is. Hiszen én is azt láttam, hogy a téli időszakban könnyen megfázhatnak.

Mi, körülöttük lévő felnőttek, mindig igyekezetünk mindenki haját tökéletesen megszárítani, de így se tartottam ideálisnak utána rögtön a hidegbe kivinni őket, ahol aztán volt, hogy hosszú perceket kellett a buszra várni. Akkor én is úgy éreztem, szerencsésebb lenne tavaszra halasztani az oktatást.

