Egy olyan kultúrházzal, amit 2020 novembere óta nem használhatnak a lakók a Covid-járványra való hivatkozással. Nincs a faluban már rendezvény, program, mert a kultúrházat nem lehet rendeltetésszerűen használni. Míg máshol, például Bogádon, Kozármislenyben minden nyitva van a lakók előtt, ezeken a helyeken a kultúrházban tarthatók összejövetelek, különböző programok, járvány ide vagy oda.

Ha a kultúrházat nem engedik használni, akkor miért nem csinálnak belőle múzeumot, tájházat? Bármit, ami arra biztosan jó lenne, hogyne használódjon el, emberek se forduljanak meg benne, és a járvány se férkőzzön be a zárt ajtók mögé! Sőt javasolnám, hogy deszkázzák be az ablakokat, húzzanak köré palánkot, hogy a község lakói ne is tudjanak róla, hogy van egyáltalán kultúrház.

