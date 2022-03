Hosszas utánajárás után kiderült, hogy valaki más is használja a telefonszámom. Akit nem ismerek. Többször jeleztem telefonon és személyesen is a problémát a telekommunikációs szolgáltató ügyfélszolgálatán, ahol az ügyről jegyzőkönyvet is felvettek. Megoldás nem született, viszont egy olyan bank, amelynek ügyfele nem vagyok, elkezdett leveleket küldözgetni, az értesítőkben közölve, hogy mennyi a telefondíj-tartozásom. Hangsúlyozom, a banknak nem vagyok ügyfele – személyesen bementem, megnyugtattak, hogy látják, hogy nem állok velük semmilyen kapcsolatban, tehát nem kell attól tartanom, hogy esetleg egyszer majd be akarják rajtam hajtani az összeget.

A szolgáltató javaslatára lecseréltem a SIM-kártyám és a telefonom is, a számomat azonban, amit 19 éve használok, nem vagyok hajlandó megváltoztatni. Hiszen az ügy már így is elég kellemetlenséget okozott, ha még a telefonszámom is megváltozna, az csak tovább nehezítené a helyzetem. Mióta a kártya- és a telefoncsere megtörtént, az ismeretlen hívások megszűntek, de a banki értesítők továbbra is érkeznek.

A telefonos cég ügyfélszolgálatán azt is megtudtam, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki ilyen problémával küzd, és azt is közölték, hogy nem tudnak ellene mit tenni. Hogy fordulhat elő az, hogy valaki a számommal szórakozik? Egy Pécstől 20 kilométerre lévő településen élek. Az ügyintézés miatt rengeteget kellett buszoznom, rengeteg időt töltöttem az ügyfélszolgálaton, a bankban a várakozással, az ügyintézéssel, rengeteget idegeskedtem az ügy miatt. Ezt a rengeteg időt mással is el tudtam volna tölteni. És ezek szerint ilyen eset bármikor bárkivel megtörténhet, és senki nem tud tenni ellene semmit?!

Név és cím a szerkesztőségben